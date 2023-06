Sie heimsen "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Sieg ein!

Welches Duo konnte sich dieses Mal den Sieg sichern? In der heutigen Ausgabe von Denn sie wissen nicht, was passiert, die das Motto "Geheimagenten" hatte, wurde Günther Jauch (66) die Ehre zuteil, durch die Show zu führen. Barbara Schöneberger (49) und Thomas Gottschalk (73) mussten hingegen in zahlreichen Spielen gegeneinander antreten. Unterstützung bekamen sie dabei von Sänger Sasha (51) und Filmstar Ralf Möller (64). Welches der beiden Teams konnte am Ende das Preisgeld einheimsen?

Neben den üblichen Spielen wurden den beiden Duos heute auch geheime Missionen erteilt. So mussten Thomas Gottschalk und Ralf Möller unter anderem im Laufe der Sendung insgesamt 20.000 Schritte gehen. Sasha hingegen musste Günther Jauch zweimal duzen und einmal umarmen. Aber auch die Standardaufgaben hatten es in sich: Die Teams sollten in einem der Spiele aus einer Auswahl an Buchstaben mehrere Wörter bilden. Ins Finale ging es dann mit 4:7 für Barbara und Sasha. Am Ende konnten die 49-Jährige und der "If You Believe"-Interpret auch den Sieg einheimsen!

Dass sie gewonnen haben, freute nicht nur die Moderatorin und den Sänger, sondern auch die Zuschauer. Denn mit dem Sieg der Show ging auch eine Gewinnsumme in Höhe von 20.000 Euro einher, welche auf das Publikum in ihrer Tribüne aufgeteilt wird.

Getty Images Ralf Möller, TV-Star

TVNOW / Stefan Gregorowius Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch

Instagram / sasha.music Sasha im Mai 2022

