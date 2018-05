Großbritannien rüstet sich derzeit für das am Wochenende anstehende royale Großereignis des Jahres – Prinz Harry (33) wird seiner Meghan Markle (36) vor den Augen der ganzen Welt das Jawort geben. Währenddessen trauert der deutsche Adel um eines seiner beliebtesten Familienmitglieder. Wie ein Pressesprecher des Schlosses Birstein jetzt bekanntgab, soll der 1943 geborene Fürst Franz Alexander am Samstag für immer seine Augen geschlossen haben.

In dem Statement heißt es, "Seine Durchlaucht" sei "nach langem, mit großer Geduld getragenem Leiden" verstorben. Schon am kommenden Samstag – an dem Tag, an dem Harry und Meghan vor den Altar treten wollen – soll der deutsche Royal zu Grabe getragen werden. Seine letzte Ruhe werde der 74-Jährige nach Angaben des Fürstenhauses in der Familiengruft in seiner Heimat finden. Wie auf der offiziellen Webseite zu lesen ist, ist Schloss Birstein mit tausenden Hektar Forst seit dem 16. Jahrhundert die Residenz des Clans. Dort lebte und arbeitete der Adelige, der als "richtiger Familienmensch" bezeichnet wurde, bis zuletzt mit seiner Gemahlin, Fürstin Elisabeth Christine von Isenburg. Er hinterlässt außerdem die fünf gemeinsamen Kinder sowie vierzehn Enkelkinder.

Sein ältester Sohn, Erbprinz Alexander, wird ab sofort in seine Fußstapfen treten. Der 48-Jährige ist seit 2014 mit der Medizinerin Sarah, geborene Lorenz, verheiratet. In den letzten Jahren geriet er immer wieder in die Medien, unter anderem aufgrund der außergewöhnlichen Namensgebung für seine Kinder. Seine erste Tochter, die 2015 das Licht der Welt erblickte, wurde als Alix Imagina Prinzessin von Isenburg getauft. Ihre kleine Schwester heißt Zita Maria Immaculata Prinzessin von Isenburg. Die zwei müssen nun ohne ihren geliebten Großvater aufwachsen.

Andreas Rentz / Getty Images Franz Alexander von Isenburg und seine Frau, Gräfin Christine

Andreas Rentz / Getty Images Christine von Isenburg, Frau von Franz Alexander, Fürst von Isenburg

Andreas Rentz / Getty Images Prinz Alexander von Isenburg (r.) mit seiner Frau Sarah

