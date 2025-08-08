Royals
Travis fragt Taylor Swift um Erlaubnis für Insta-Bilder

Sandrine Palme
Travis Kelce (35) hat vor seinem letzten Instagram-Posting nichts dem Zufall überlassen und sich bei seiner Freundin Taylor Swift (35) nach deren Zustimmung erkundigt. Ein Insider verriet, dass der Footballstar alle Bilder, die er teilen wollte, zuvor mit der Popsängerin abgesprochen habe. "Er wollte nichts posten, mit dem sie sich nicht zu 100 Prozent wohlfühlt", so die Quelle laut Page Six. Besonders wichtig sei ihm dabei, Taylors Privatsphäre zu respektieren und sicherzustellen, dass sie sich durch den Beitrag geschützt fühlt.

Obwohl das Paar seit September 2023 öffentlich zeigt, dass sie zusammen sind, war es das erste Mal, dass Travis Fotos von Taylor auf seinen sozialen Kanälen teilte. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Moment in ihrer Beziehung, da Taylor dafür bekannt ist, ihr Privatleben so diskret wie möglich zu führen. Der respektvolle Umgang von Travis, auch bei so kleinen Dingen wie Social-Media-Posts, sei einer der Gründe, warum Taylor ihm vertraue, so der Insider weiter. Zudem wurde betont, dass Travis nicht nur stolz auf seine erfolgreiche Partnerin sei, sondern in erster Linie darum bemüht ist, ihr ein Gefühl von Sicherheit zu geben.

Bereits zuvor sorgten die Bilder für Begeisterung bei Fans. Zu sehen waren nicht nur Momente aus dem gemeinsamen Alltag, sondern auch Ausflüge und unbeschwerte Augenblicke mit Freunden. Besonders ein Schnappschuss, auf dem Taylor und Travis auf einem Boot posieren, stach dabei heraus. Travis mit einem "Captain"-Hut und Taylor mit dem passenden "First Mate"-Accessoire zeigten sich bestens gelaunt. Dass der NFL-Star so umsichtig mit ihrer Privatsphäre umgeht, dürfte für Taylor umso wichtiger sein, da sie, trotz ihres Musik-Weltruhms, darauf bedacht ist, Grenzen einzuhalten und selten tiefer in ihr Privatleben blicken lässt.

Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025
Getty Images
Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025
Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025
Instagram / killatrav
Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025
NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift
Instagram / killatrav
NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift
