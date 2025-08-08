Chris Appleton reflektiert offen seinen Suizidversuch mit 26

Chris Appleton (42) hat in einem emotionalen Gespräch im Podcast von Jay Shetty über eine besonders düstere Phase in seinem Leben berichtet. Der Celebrity-Stylist enthüllte im Rahmen von "On Purpose", dass er nach seinem Coming-Out im Alter von 26 Jahren einen Suizidversuch unternommen hat. Der Grund dafür war das tiefe Schuldgefühl, seinen Kindern einen schwulen Vater zuzumuten. "Ich habe gedacht, es wäre besser für sie, einen toten Vater zu haben als einen, der schwul ist", erklärte der gebürtige Brite mit bewegender Offenheit. Die Angst, dass seine Kinder wegen seiner sexuellen Orientierung mit Scham oder Mobbing konfrontiert werden könnten, quälte ihn zutiefst. "Ich fühlte mich wie Krebs. Ich wollte es aus mir herausschneiden."

In dem Interview sprach Chris auch über seine schwierige Kindheit, die von Mobbing geprägt war, und die Auswirkungen dieser Erlebnisse auf seine Rolle als Vater. Besonders die Sorge, seine Kinder könnten ähnliche Zurückweisungen oder Ausgrenzung erfahren, machte ihm schwer zu schaffen. Sein Umzug in die USA, wo ihn niemand anders kannte als den Mann, der er wirklich war, half ihm jedoch, sich langsam zu finden und zu akzeptieren. Auch, wenn er sich anfangs noch sehr "schuldig" gefühlt hatte: "Ich fühlte mich einfach so egoistisch, mich selbst an die erste Stelle zu setzen." Heute, so Chris, fühle er sich angekommen und seine Kinder, die ihn irgendwann nach Los Angeles begleitet haben, seien weiterhin eine wichtige Stütze in seinem Leben.

Schon in der Vergangenheit sprach Chris über die Herausforderungen seines späten Outings. Zu diesem Zeitpunkt lebte er mit seiner damaligen Partnerin, der Friseurin Katie Katon, und den beiden gemeinsamen Kindern Billy und Kitty-Blu zusammen. Seine Bekanntheit entwickelte sich nicht über Nacht. Einen entscheidenden Karriereschub erlebte er um das Jahr 2010, als er mit dem Titel "Junger Friseur des Jahres" ausgezeichnet wurde und dadurch stärker ins öffentliche Interesse rückte. Auch seine Stylings für bekannte Persönlichkeiten wie Kate Moss (51) und Cara Delevingne (32) machten ihn einem breiteren Publikum bekannt. Der mutige Schritt, sich zu öffnen und sich selbst treu zu bleiben, kostete ihn viel Kraft, doch heute blickt er auf diesen Abschnitt als einen wichtigen Moment auf dem Weg zu mehr Glück und Authentizität zurück.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Chris Appleton, Promi-Friseur

Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton, Promi-Friseur