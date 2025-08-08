Für Pamela? Liam Neeson verkauft sein Luxus-Penthouse in NYC

Liam Neeson (73) hat kürzlich sein luxuriöses Penthouse in New York City für die beeindruckende Summe von 10,3 Millionen Dollar verkauft. Das teilte das Magazin People unter Berufung auf offizielle Immobilienunterlagen mit. Die fünf Schlafzimmer und fünf Badezimmer umfassende Wohnung war zunächst im März für 10,75 Millionen Dollar gelistet worden. Besonders beeindruckend ist die Lage, nur einen Block vom Central Park entfernt, mit Blick auf den Hudson River. Matthew Coleman von der Coleman Real Estate Group betreute den Verkauf des 452,4 Quadratmeter großen Anwesens, das Liam im Jahr 1999 gemeinsam mit seiner verstorbenen Frau Natasha Richardson (†45) für rund 3,9 Millionen Dollar erwarb.

Die großzügig geschnittene Wohnung besteht aus drei kombinierten Einheiten und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter eine offene Küche mit Panoramaausblick, ein Fitnessstudio innerhalb des Apartments und luxuriöse, eigens angefertigte Einbauten. Das Gebäude selbst ist mit einem 24-Stunden-Concierge, Sicherheitsdienst und einem Fitnessbereich mit Schwimmbecken und Basketballplatz ausgestattet. Dieser Verkauf markiert jedoch nicht nur eine geschäftliche Entscheidung des Schauspielers. Wie ein Insider gegenüber People erklärte, gibt es aktuell eine neue Herzensangelegenheit für den "Die nackte Kanone"-Star: eine frische Romanze mit Pamela Anderson (58). Es sei eine "aufrichtige, echte Verbindung", die die beiden genießen.

Pamela und Liam lernten sich während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Die nackte Kanone" kennen, der erst kürzlich in die Kinos kam. Von Anfang an habe die Chemie zwischen ihnen gestimmt, und bei öffentlichen Veranstaltungen suchten sie immer wieder die Nähe zueinander. Obwohl beide in ihrer neuen Beziehung noch keine großen Schritte machen wollen, zeigt sich vor allem Liam zurückhaltend und geerdet. Pamela, die für ihre fröhliche und offene Art bekannt ist, scheint gut zu ihm zu passen. Freunde und Insider aus ihrem Umfeld beschreiben sie als aufrichtig glückliches Paar, das ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnt, ohne sich dabei von äußeren Einflüssen hetzen zu lassen.

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson, Juli 2025

Getty Images Liam Neeson im Jahr 2012

