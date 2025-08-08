Nico Legat und seine Freundin wohnen bereits zusammen

Nico Legat (27) schwebt offenbar auf Wolke sieben! Der Reality-TV-Star, der sich durch seine Teilnahme an verschiedenen Formaten einen Namen gemacht hat, hat auf Instagram in einer Story Details zu seinem aktuellen Liebesleben verraten. Dort sprach er erstmals von seiner Freundin und enthüllte, dass die beiden bereits zusammengezogen sind. "Ich bin jetzt mit meiner Freundin in unserer Wohnung", teilte der Sohn des ehemaligen Fußballprofis Thorsten (56) Legat mit und ließ durchblicken, dass er überglücklich ist. Neben der Zeit mit seiner Partnerin genießt Nico auch Momente mit seiner Familie, wie er weiter erzählte.

Außerdem deutete Nico in seiner Story an, dass er bald weitere Informationen zu seinem neuen Lebensabschnitt preisgeben wird. Eine konkrete Ankündigung machte er jedoch nicht. Darüber hinaus betonte Nico, wie schön und harmonisch sein derzeitiger Alltag sei. Mit Sätzen wie: "Die letzten zwei Tage waren extrem schön, schön zu Hause anzukommen" ließ er keinen Zweifel daran, wie zufrieden er mit seinem aktuellen Lebensabschnitt ist. Nach einem Tag mit Fitnesstraining und entspannten Stunden daheim fühle er sich rundum wohl. In den kommenden Tagen plane er, weitere sportliche Aktivitäten anzugehen, wie er seiner Community mitteilte.

Nach der Trennung von Nina Kristin (43) schien Nico zunächst eine schwierige Phase durchzumachen. Berichten zufolge sucht der Reality-Star seit einiger Zeit nach neuer Stabilität, auch mit therapeutischer Unterstützung. Dass er nun wieder verliebt ist und seine Partnerin bereits in seinen Alltag integriert hat, dürfte viele seiner Follower freuen. Dass Familie bei ihm nach wie vor eine zentrale Rolle spielt, unterstrich er zuletzt öfter. Bereits vor einigen Wochen schilderte er, wie wichtig ihm die Besuche seiner Eltern und die gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten sind. Mit dem neuen Glück an seiner Seite scheint Nico nun voll durchzustarten.

Instagram / nico.legat Nico Legat im Juli 2025

Instagram / nico.legat Nico Legat, TV-Bekanntheit

Instagram / nico.legat Thorsten und Nico Legat, Vater und Sohn

