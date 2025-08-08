Cassie Ventura bricht Schweigen nach P. Diddys Verurteilung

Cassie Ventura (38) hat sich nach einer längeren Pause erstmals wieder auf Instagram zu Wort gemeldet. Die Sängerin, die im Mai gegen ihren Ex-Freund Sean Combs alias P. Diddy (55) ausgesagt hatte, teilt ein humorvolles Meme-Video über die Herausforderungen des Mutterseins und schreibt dazu: "Lol, das sind Fakten." Zuvor hatte Cassie nur zwei Wochen nach ihrem mutigen Auftritt vor Gericht ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Zu den Ereignissen vor Gericht sowie dem umstrittenen Urteil scheint sie sich vorerst nicht äußern zu wollen.

Die Gerichtsverhandlung, bei der sie unter anderem über Misshandlungen während ihrer Beziehung mit Diddy zwischen 2007 und 2018 aussagte, löste große mediale Aufmerksamkeit aus. Der Musikmogul wurde in zwei Anklagepunkten der Förderung von Prostitution schuldig gesprochen, blieb jedoch von einer Verurteilung wegen Zuhälterei und Menschenhandels verschont. Das Strafmaß für Diddy, der seit fast einem Jahr in U-Haft sitzt, ist derzeit noch nicht bekannt. Cassies Aussage wird in einer im Juli veröffentlichten Erklärung ihres Anwalts Douglas H. Wigdor gegenüber Variety als wegweisend beschrieben: "Sie hat den Mut bewiesen, das Schweigen zu brechen, und wichtige Aufmerksamkeit auf die Machtmissbräuche innerhalb der Unterhaltungsindustrie gelenkt."

Privat hat Cassie nach ihrer schwierigen Vergangenheit mit ihrem Ex ein neues Kapitel aufgeschlagen. In ihrem Ehemann Alex, einem professionellen Fitnesstrainer, scheint sie ihr Glück gefunden zu haben. Über ihn schwärmte sie bereits in einem Geburtstags-Post auf Instagram Anfang des Jahres: "Du bist der beste Girl-Dad und ich kann es kaum erwarten, dich als Vater unseres Sohnes zu sehen!" Die beiden sind seit 2019 verheiratet und teilen neben ihrem neugeborenen Sohn auch die beiden Töchter Frankie Stone und Sunny Cinco.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Newscom / AdMedia P. Diddy und Cassie Ventura im Jahr 2016

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Cassie Ventura auf dem Weg ins Gericht im Mai 2025

Anzeige Anzeige