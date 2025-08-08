Meghan Markles neuer Wein erzielt nicht erhofften Ausverkauf

Herzogin Meghan (44) sorgt mit ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" für eine unverhoffte Überraschung. Der neue Roséwein, Jahrgang 2024, ist seit Dienstagabend erhältlich und wird in eleganten Flaschen mit goldverzierter Etikettierung verkauft. Jede Flasche kostet 25 Euro und verspricht Aromen, die an das sonnige Napa Valley erinnern. Doch anders als bei ihrem vorherigen Wein-Launch, der innerhalb einer Stunde ausverkauft war, blieb der große Ansturm laut Mirror diesmal offenbar aus. Auf Instagram feierte Herzogin Meghan den Verkaufsstart dennoch stilvoll, indem sie "Flasche Nr. 1" entkorkte und ihren Fans zuprostete.

Offenbar hat sich das Team von "As Ever" auf die hohe Nachfrage eingestellt, denn die Marke verkündete über Social Media, dass diesmal größere Stückzahlen produziert wurden. Das Ergebnis: Der Wein ist auch Tage nach Veröffentlichung noch verfügbar. Die klare Flasche mit dem blassrosa Getränk hat einen Alkoholgehalt von 13,5 Prozent – ein Prozent weniger als das letztjährige Modell. In einem ausführlichen Post dankte Meghan ihren Fans für ihre Unterstützung: "Das bestätigt die Liebe, Zeit und Mühe, die wir in die Kreation dieses Weins gesteckt haben." Laut der Webseite von "As Ever" soll der Rosé dazu einladen, ihn gemeinsam mit seinen Liebsten zu genießen.

Herzogin Meghan hatte bereits im vergangenen Jahr mit ihrem ersten Roséwein einen riesigen Erfolg erzielt. Binnen kürzester Zeit waren die Flaschen des Jahrgangs 2023, ebenfalls aus Napa Valley, restlos vergriffen gewesen – ein Launch, der für viel Wirbel sorgte. Damals hatte die Herzogin, die ihre Wurzeln im sonnigen Kalifornien hat, gezeigt, dass ihr Name auch im Bereich der Kulinarik für Qualität und Exklusivität steht. Mit ihrem Einsatz für "As Ever" und ihrer kreativen Handschrift bei der Produktentwicklung zeigt sie einmal mehr, wie vielseitig sie ist. Fans und Genießer dürfen gespannt sein, ob sich der aktuelle Roséwein als ähnlich beliebter Sommerhit etabliert.

Anzeige Anzeige

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DIrPAjkJ-CJ/ Herzogin Meghan im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025

Anzeige