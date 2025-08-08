Tommy Lee teilt Nacktfoto seiner Frau nach Catfish-Skandal

Der Schlagzeuger der Glam-Metal-Band Mötley Crüe, Tommy Lee (62), sorgt mit einem neuen Social-Media-Post für Aufsehen. Am Mittwoch, dem 6. August, veröffentlichte er ein freizügiges Bild seiner Frau Brittany Furlan (38) auf Instagram. Darauf posiert die Komikerin nackt am Pool des Paares und zeigt sich selbstbewusst von hinten, mit in die Luft gereckten Armen. Der zweifache Vater kommentierte den Post humorvoll: "Verdammt, mein neuer Pool-Boy ist heiß! Bin ich jetzt schwul? Ach, egal!" Der Beitrag, untermalt mit dem Song "Elephant Woman" von Blonde Redhead, löste eine Flut von Reaktionen aus – von Bewunderung bis Kritik war alles dabei. Viele User sind sich einig: "Nicht alles braucht ein Publikum."

Hinter dem provokanten Post steht eine Ehe, die zuletzt auf eine harte Probe gestellt wurde. Im Mai geriet Brittany in einen Catfishing-Skandal, bei dem sie auf eine Person hereinfiel, die sich als Musiker Ronnie Radke ausgab. Was harmlos begann, entwickelte sich zu emotional bedeutsamen Gesprächen, die Brittany schließlich ihrem Mann gegenüber gestand. Sie sprach in ihrem Podcast "This Is The Worst" offen darüber, dass sie schwierige Zeiten in ihrer Ehe durchmachte und aus diesem Grund wohl anfälliger für den Betrug gewesen sei. Während Tommy sich laut Insiderinformationen betrogen fühlte, zeigt das Paar mittlerweile deutliche Anzeichen, ihre Beziehung zu kitten. "Ich glaube, wir haben wirklich gespürt, wie das Leben ohne einander sein würde", resümierte die 38-Jährige.

Die turbulente Beziehung zwischen Tommy, der von 1995 bis 1998 mit dem "Baywatch"-Star Pamela Anderson (58) verheiratet war, und Brittany wurde bereits mehrfach öffentlich kommentiert – insbesondere, da immer wieder Trennungsgerüchte aufkamen. Vor einigen Wochen dementierte der Musiker entschieden, dass ihre Ehe am Ende sei, und betonte den Zusammenhalt mit seiner Frau. Brittany hatte in der Vergangenheit zugegeben, dass die Partnerschaft Arbeit erfordere, die sich jedoch lohne. Trotz all der Herausforderungen scheint das Paar eine besondere Verbindung zu haben und findet immer wieder Wege, sich der Öffentlichkeit als Einheit zu präsentieren. Tommys jüngster Post ist also vielleicht mehr als ein provokanter Gag – möglicherweise ein Statement für eine Liebe, die sich von nichts so leicht erschüttern lässt.

Instagram / tommylee Tommy Lee und Brittany Furlan

Getty Images Tommy Lee und Brittany Furlan, 2019

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, September 1999