Ed Sheeran enthüllt: Viele Stars singen nicht live

Ed Sheeran (34) hat in einem Video von Beta Squad auf YouTube offen über ein gut gehütetes Geheimnis in der Musikbranche gesprochen. Der Grammy-Gewinner behauptete, dass viele professionelle Sänger bei ihren Auftritten auf Playback setzen, jedoch niemand dies öffentlich zugeben würde. "Ich weiß nicht, ob ein professioneller Sänger zugeben würde, dass er Playback singt", erklärte Ed. Er betonte, dass er sich so etwas nicht leisten könnte, da seine Shows auf seiner Stimme, einem Loop-Pedal und seiner Gitarre basieren. "Ich würde niemals eine Show aufgrund meiner Stimme absagen", erklärte er und fügte hinzu, dass er auch mit einer leicht heiseren Stimme auftreten würde.

Ed, der sich aktuell auf seiner "+−=÷×"-Tour befindet, bereitet sich nun auf einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere vor. Sein achtes Album "Play" soll am 12. September erscheinen. Die Platte wird unter anderem Songs wie "Azizam", "Old Phone", "Sapphire" und "A Little More" enthalten. Der Titel "Sapphire", inspiriert von einer Reise des Sängers nach Indien, hat für Eds Familie bereits eine besondere Bedeutung. Seine Töchter Lyra und Jupiter lieben den Song besonders, wie der Sänger kürzlich im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33) verriet.

Privat scheint Ed, der seit 2019 mit Cherry Seaborn (33) verheiratet ist, sein Glück gefunden zu haben. Das Paar teilt die Freude an der Musik auch mit den beiden gemeinsamen Töchtern. Während der Entstehung von "Sapphire" im Studio in Indien waren sie hautnah dabei und konnten die Aufnahmen von traditionellen Instrumenten wie Tabla und Santur miterleben. "Sie kennen jetzt schon die meisten Texte des Liedes", teilte Ed stolz mit. Trotz des enormen beruflichen Erfolgs bleibt der Sänger am Boden und beweist immer wieder, dass Familie und Authentizität für ihn an erster Stelle stehen.

Getty Images Ed Sheeran bei der Premiere des Films "F1", Juni 2025

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

