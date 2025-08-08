Zerrissene Familie: Brads Kinder verpassten Abschied von Oma

Brad Pitt (61) trauert um den Verlust seiner Mutter Jane Pitt, die im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Die Familie, darunter auch ihre Kinder Doug und Julie, sowie Ehemann William, ist tief betroffen. Besonders tragisch ist, dass Jane neun Jahre lang keinen Kontakt zu Brads sechs Kindern Maddox, Pax, Zahara, Shiloh (19) sowie den Zwillingen Vivienne und Knox hatte. Laut Insider-Quellen war diese Distanz eine Folge der schwierigen Beziehung zwischen Brad und seiner Ex-Frau Angelina Jolie (50). "Die Frage, die wir uns alle stellen, ist, wo Angelinas Herz geblieben ist", äußerte sich eine Quelle gegenüber der Daily Mail und fügte hinzu, dass Brads Mutter weder Groll gehegt noch die Kinder für diese Situation verantwortlich gemacht habe.

Brad war seiner Mutter immer sehr verbunden. Jane hatte ihn von Beginn an in seiner Karriere unterstützt und war stolz auf seinen Erfolg in Hollywood. Sie begleitete ihren Sohn bei öffentlichen Auftritten und galt dennoch als bescheiden. Die ehemalige Schulberaterin zog Brad und seine Geschwister in Springfield, Missouri, in einem unaufgeregten Umfeld auf und ermutigte ihn, seine Träume zu verfolgen. Nun, nach ihrem Tod, scheint Brad entschlossen, nicht nur ihr Andenken zu ehren, sondern auch die Beziehung zu seinen eigenen Kindern zu reparieren. Zuletzt arbeitete er aufrichtig an einer Versöhnung.

Jane Pitt bleibt vielen als warmherzige und liebevolle Mutter und Großmutter in Erinnerung. Ihre Rolle in Brads Leben war von unschätzbarer Bedeutung, besonders in den frühen Jahren, als sie ihn unterstützte, noch bevor er in Hollywood Fuß fasste. Gleichzeitig hat die Familie Pitt immer darauf geachtet, ihre Wurzeln in Missouri nicht zu vergessen. Lokale Einwohner berichten Daily Mail zufolge von Besuchen Brads und beschreiben die Familie als bodenständig. Jetzt, mit maßgeblichen Veränderungen und der Trauer um Jane, scheint die Familie Pitt einen weiteren sensiblen Abschnitt zu durchleben, während Brad das Unmögliche versucht – seine Kinder wieder näher an sein Leben und das der restlichen Familie zu bringen. Ob das klappt, bleibt aber vorerst fraglich.

Getty Images William Pitt, Angelina Jolie, Jane Pitt und Brad Pitt, Dezember 2008

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Januar 2015

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

