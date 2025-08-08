Sharon Osbourne enthüllt Ozzys letzte Worte kurz vor Tod

Ozzy Osbourne (†76), der als Frontmann der Band Black Sabbath weltberühmt wurde, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Seine Frau Sharon Osbourne (72) erinnert sich nun an einen besonderen Moment wenige Tage vor seinem Tod. Nach seinem letzten Konzert in Birmingham, das vor 42.000 begeisterten Fans stattfand, sei Ozzy zutiefst bewegt gewesen. Sharon enthüllt gegenüber Pollstar, dass Ozzy zu ihr gesagt habe: "Ich hatte keine Ahnung, dass mich so viele Leute mögen." Der Auftritt war für den Rocker ein Abschied von der Bühne, von dessen Erfolg er überwältigt war.

Das Konzert im Villa Park Stadion seiner Heimatstadt war ein einzigartiges Ereignis: Black Sabbath trat erstmals seit 2005 wieder in Originalbesetzung auf. Der Abend stand zudem im Zeichen der Wohltätigkeit: Die Einnahmen wurden an mehrere Organisationen, darunter ein Kinderkrankenhaus und eine Initiative zur Heilung von Parkinson, gespendet. In seiner finalen Ansprache bedankte sich Ozzy, der selbst an Parkinson erkrankt war, berührend bei seinen Fans: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich fühle. Danke von ganzem Herzen." Seine Worte und ein Feuerwerk setzten den emotionalen Schlusspunkt. Ein geplanter Rückzug ins Studio war sein letzter Wunsch für die Karriere, doch dieser ging nicht mehr in Erfüllung.

Ozzy wurde vor rund einer Woche beigesetzt. Der Trauerzug durch seine Heimatstadt Birmingham wurde von Tausenden begleitet. Sharon und die gemeinsamen Kinder Jack (39), Kelly (40) und Aimee (41) sowie Louis, Ozzys Sohn aus erster Ehe, führten die Prozession an. Emotionaler Höhepunkt war die Passage des Hauses, in dem Ozzy aufwuchs. Dort hatten Fans Blumen niedergelegt und ein Bild des "Prince of Darkness" zierte ein Fenster. Die Stadt gedachte ihres "Working Class Hero", der bis zuletzt stolz auf seine Herkunft war – "Birmingham Forever" lautete sein Motto.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit, und Ozzy Osbourne, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne bei Ozzy Osbournes Trauerzug, 2025