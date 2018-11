Lady Gaga (32) zeigt sich superoffen! In der Vergangenheit nutzte die Musikerin bereits viele Gelegenheiten, um über die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen zu sprechen – der "I'll Never Love Again"-Interpretin ist es nämlich besonders wichtig, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, wie viele Menschen tatsächlich darunter leiden. Zusätzlich unterstützte sie mit ihrer "Born This Way"-Stiftung schon zahllose gemeinnützige Projekte. Für ihr Engagement und ihre humanitären Dienste wurde die Sängerin nun von der SAG AFTRA-Stiftung geehrt! Während ihrer Dankesrede sprach Lady Gaga jetzt auch über ihre eigenen psychischen Probleme.

In ihrer 20-minütigen Ansprache erklärte die 32-Jährige, dass sie in der Vergangenheit bereits selbst professionelle Hilfe in Anspruch nehmen musste, wie The Hollywood Reporter berichtete. "Ich begann festzustellen, dass ich einfach in den Himmel starrte und minutenlange Black-Outs hatte", schilderte die New Yorkerin. Zusätzlich habe sie unter schweren Panikattacken und chronischen Schmerzen gelitten. "Ich wusste manchmal gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, hatte Suizidgedanken", erklärte sie weiter.

Anderen Erkrankten könne man nur auf eine Weise helfen: "Wir müssen mehr darüber sprechen", betonte Lady Gaga in ihrer Botschaft. „Wir stehen vor einer Krise epischen Ausmaßes und der Grund dafür ist unsere Unfähigkeit oder unser Unwille, offen und ehrlich zu einem Thema zu sein – mentale Gesundheit", erzählte sie und stellte klar: "Von vier Menschen ist heute einer davon betroffen. Ich bin Eine davon.“

Tommaso Boddi/Getty Images for SAG-AFTRA Foundation Musikerin Lady Gaga während der Veranstaltung der SAG AFTRA-Stiftung

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Sängerin Lady Gaga, November 2018

LISA O'CONNOR/AFP/Getty Images Musikerin Lady Gaga, November 2018

