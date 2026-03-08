Großes Update zu Lady Gaga und Michaels Hochzeit enthüllt

Lady Gaga (39) hat ihren Fans nun endlich ein Update zu ihrer bevorstehenden Hochzeit mit Michael Polansky gegeben. In einer Sprachnachricht, die die Sängerin an ihren Freund und "Die With a Smile"-Kollegen Bruno Mars (40) schickte, verriet sie jetzt Details zu ihrer Trauung. Die Aufnahme wurde in einem Bonus-Clip von Brunos Romantic Radio TikTok Live am 6. März geteilt. "Ich und mein Verlobter sind das ganze Jahr über gereist", erzählte die 39-Jährige darin. "Aber wir heiraten bald und wir hatten gehofft, du könntest ein besonderes Lied für uns auswählen."

Bruno nahm die Anfrage an und schlug ihr einen Song von seinem neuen Album "The Romantic" vor, das er vor wenigen Wochen veröffentlicht hatte. "Wenn du nach einem Lied suchst, das du deinem Ehemann widmen kannst, würde ich sagen, nimm eins von meinem neuen Album", erklärte der 40-Jährige. "Ich würde 'Risk It All' nehmen. Track eins. Ich möchte dieses Lied Lady Gaga und ihrem Verlobten widmen." Anschließend richtete er sich auch direkt an den Bräutigam: "Michael, das ist auch für dich."

Lady Gaga und der 42-jährige Unternehmer sind bereits seit sieben Jahren ein Paar. Ihre Verlobung machte die Musikerin im Juli 2024 bei den Olympischen Sommerspielen öffentlich. In einem Interview schwärmte sie vor Kurzem von Michael und betonte, dass sie es kaum erwarten könne, mit ihm eine Familie zu gründen.

Getty Images Lady Gaga und Bruno Mars, 2025

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

Dimitrios Kambouris Bruno Mars, Lady GaGa und The Weeknd bei der "Victoria's Secret"-Fashion Show in Paris 2016