Meryl Streep schwärmt: Lady Gaga erobert "Prada"-Fortsetzung

In "Der Teufel trägt Prada 2" ist Lady Gaga (40) in einem Cameoauftritt zu sehen – und der sorgt für große Begeisterung bei den Hauptdarstellerinnen des Films. Meryl Streep (76) und Anne Hathaway (43) schwärmten jetzt in einem Interview mit Entertainment Weekly von der Sängerin, die in zwei Szenen des Sequels zu erleben ist. In einer davon liefert sich Gaga eine Auseinandersetzung mit Meryls Figur Miranda Priestly, bevor sie bei einer Modenschau den Originalsong "Shape of a Woman" performt. Meryl, die unter anderem für ihre Darstellung in "Die Eiserne Lady" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, zeigte sich besonders angetan von der Zusammenarbeit. "Es hat Spaß gemacht. Sie ist göttlich. Ich verehre sie als Musikerin, als Autorin, als Schauspielerin." Der Film läuft jetzt bundesweit in den Kinos.

Auch Anne, die als Journalistin Andy Sachs im Sequel ins Runway-Universum zurückkehrt, lobte gegenüber Entertainment Weekly Gagas Engagement. "Sie hat sich so sehr gekümmert. Es war nicht so: 'Ihr bekommt eine Einstellung, und dann bin ich weg.'" Beide Schauspielerinnen hoben außerdem hervor, dass Gaga "Shape of a Woman" eigens für den Film, den Kritiker wohl zerreißen, geschrieben hat. "Wir durften ihr Aufwärmen miterleben, wir durften die vollen Akustiken hören", erzählte Anne. Meryl ergänzte, sie habe ein "wunderschönes Instrument" – gemeint ist Gagas Stimme. Regisseur David Frankel berichtete, dass die Sängerin zudem eine ihrer Zeilen improvisiert habe: Am Ende der gemeinsamen Szene dreht sich Gaga zu ihrer Assistentin und fragt genervt: "Wer hat sie reingelassen?" – in Bezug auf Miranda. "Es ist knifflig, weil die Szene in einer einzigen Einstellung gedreht wird, also musste ihr Timing perfekt sein – und das war es", resümierte David.

Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, ist längst nicht nur als Musikerin erfolgreich. Ihr Ausflug ins Schauspielfach bei Ridley Scotts "House of Gucci" im Jahr 2021, in dem sie Patrizia Reggiani verkörperte, hinterließ bleibenden Eindruck – auch bei Meryl, die schwärmte: "Der Gucci-Film? Wie großartig war sie da?" Bereits 2019 gewann Gaga einen Oscar für den Song "Shallow" aus dem Film "A Star Is Born", für den sie auch die Musik geschrieben hatte. Für "Der Teufel trägt Prada 2" steuerte sie neben "Shape of a Woman" noch zwei weitere Songs bei: "Glamorous Life" sowie "Runway", einen gemeinsamen Track mit Rapperin Doechii. Ihren weltweiten Durchbruch schaffte Lady Gaga bereits im Jahr 2008 mit ihrem Debütalbum "The Fame" und den Hit-Singles "Just Dance" sowie "Poker Face".

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Getty Images Lady Gaga bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York

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Getty Images Pressekonferenz zu "Der Teufel trägt Prada 2" in Mexico City: Anne Hathaway und Meryl Streep lächeln bei Casa Azul

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Getty Images Lady Gaga, Februar 2025