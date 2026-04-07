Zu krank: Lady Gaga musste ihr Konzert spontan absagen

Lady Gaga (40) musste nun ihren geplanten Auftritt in Montreal absagen. Die Sängerin kämpft seit mehreren Tagen mit einer Atemwegserkrankung und hatte nach Aussagen ihres Arztes nun keine andere Wahl, als das Konzert im Rahmen ihrer "Mayhem Ball Tour" kurzfristig abzusagen. "Es tut mir sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich heute Abend nicht auftreten kann und die Show absagen muss", teilte Lady Gaga dazu in einer Instagram-Story mit. Sie habe versucht, sich zu erholen, doch ihr Zustand habe sich weiter verschlechtert. "Mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, heute aufzutreten", schrieb die Künstlerin. Auch sie selbst sei nicht überzeugt gewesen, eine Performance bieten zu können, die ihre Fans "verdienen".

In ihrem Statement zeigte sich die mehrfache Grammy-Gewinnerin sichtlich betrübt über die Absage. "Ich weiß, wie sehr euch das enttäuscht, und ich könnte mich wirklich nicht schlechter fühlen, weil ich euch im Stich gelassen habe", schrieb sie auf Instagram und fügte hinzu: "Es tut mir so leid für alle, die sich vorgenommen hatten, heute Abend dabei zu sein und mich zu unterstützen." Die Sängerin ist bereits am Donnerstag und Freitag in Montreal aufgetreten und hatte diese Konzerte als "magisch und zutiefst bedeutsam" beschrieben. Der Konzertveranstalter teilte inzwischen mit, dass alle bereits gekauften Tickets vollständig erstattet werden. Ein Nachholtermin für den ausgefallenen Abend steht bislang jedoch noch nicht fest.

Es ist nicht die erste Absage, die Lady Gaga während ihrer "Mayhem Ball Tour" vornehmen musste. Bereits im September 2025 hatte sie einen Auftritt in Miami in letzter Minute gecancelt, nachdem beim Einsingen massive Stimmprobleme aufgetreten waren. Sowohl ihr Arzt als auch ihr Gesangscoach hatten ihr damals von einer Show abgeraten. Jedoch gibt es nun auch einen kleinen Lichtblick: Aktuell wird über einen möglichen Konzertfilm spekuliert, nachdem Lady Gaga bei mehreren Konzerten in Los Angeles professionell filmen ließ. Nach den enttäuschenden Absagen könnte das zumindest ein kleines Trostpflaster für die Fans sein.

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Getty Images Lady Gaga, Sängerin

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Getty Images Popstar Lady Gaga im Mai 2025 in Rio de Janeiro

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Getty Images Popstar Lady Gaga im Mai 2025 in Rio de Janeiro