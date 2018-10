Dieses Thema liegt ihr am Herzen. Popstar Lady Gaga (32) ist es seit den Anfängen ihrer Karriere ein besonderes Anliegen, über die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen zu sprechen. Die Sängerin musste sich in der Vergangenheit auch persönlich mit Suizid auseinandersetzen. So begab sie sich nach der Diagnose Fibromyalgie, eine chronische Schmerzerkrankung, in therapeutische Hilfe. Nun sagt Gaga in einem persönlichen Essay Depressionen den Kampf an.

The Guardian wird am kommenden Mittwoch einen Artikel veröffentlichen, in welchem die "Joanne"-Interpretin in Zusammenarbeit mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus über die globalen Auswirkungen von psychischen Erkrankungen spricht: "Stigma, Angst und Unverständnis verschlimmern das Leid der Betroffenen und verhindern die nötigen Schritte, die so lange überfällig sind." Weiter heißt es, dass jeder Vierte im Laufe seines Lebens von Depressionen oder Suizidgedanken heimgesucht wird. Besonders junge Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, die wohl zur Hauptzielgruppe von Gagas Musik gehören, sind betroffen.

In dem Essay findet außerdem der tragische Selbstmord der Modedesignerin Kate Spade (✝55) Erwähnung. Sie verlor vergangenen Juni den Kampf gegen ihre jahrelange Depression. Mit einem Brief verabschiedete sich Kate von ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Lady Gaga in Paris

Splash News Lady Gaga in New York

Getty Images Designerin Kate Spade



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de