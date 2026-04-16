Lady Gaga feiert großes Tour-Finale nach Atemwegserkrankung

Nach einer überstandenen Atemwegserkrankung hat Lady Gaga (40) das Ende ihrer "Mayhem Ball"-Tour gebührend gefeiert. Die 40-jährige Sängerin ließ den Abschluss ihrer internationalen Tournee mit einer ausgelassenen Party im New Yorker Restaurant "Maison Nur" ausklingen. An ihrer Seite: Verlobter Michael Polansky sowie eine illustre Gästeschar, darunter Schauspielerin Maggie Gyllenhaal (48) und Influencerin Dylan Mulvaney (29). Das Finale der Tour hatte Lady Gaga zuvor mit einer Show in dem legendären "Madison Square Garden" gefeiert. Auch Gagas Mutter Cynthia Germanotta sowie enge Kindheitsfreunde der Sängerin waren bei dem Abend dabei, wie die Daily Mail berichtet.

Das Lokal in Downtown Manhattan liegt an der Ecke Rivington Street und Bowery – einem Viertel, in dem Lady Gaga, bürgerlich Stefani Germanotta, einst ihre ersten Schritte als Künstlerin machte. Eine Quelle beschrieb die Feier gegenüber Page Six als die Rückkehr der Sängerin in die Lower East Side. Über die Stimmung des Paares hieß es: "Ihre Atmosphäre ist einfach wirklich gut. Sein Einfluss auf alles ist sehr sympathisch. Er ist nicht einfach irgendein Mann, der herumhängt oder hinter ihr herläuft. Er ist ihr Partner im wahrsten Sinne des Wortes." Nur wenige Tage zuvor hatte Lady Gaga ein Konzert in Montreal kurzfristig absagen müssen. Drei Stunden vor Showbeginn teilte sie per Social Media mit, dass sie "nicht auftreten" könne, da sie mit einer Atemwegsinfektion kämpfe und ihr Arzt ihr "dringend" davon abgeraten habe, die Bühne zu betreten. Sie sei "absolut am Boden" darüber, sich bei ihren Fans zu entschuldigen, zitiert Daily Mail sie.

Für Lady Gaga markiert das Tourfinale einen emotionalen Meilenstein. "Diese Show war buchstäblich der größte Spaß, den ich je auf der Bühne hatte", erzählte ein enger Freund gegenüber Page Six. Ein Insider beschrieb das Tourende als "bittersüß" – man könne nun sagen: "Ich hab's gemacht. Es ist vollbracht, Geschichte wurde geschrieben." Doch für die Sängerin steht schon das nächste große Ereignis an: Im März verriet sie beim Romantic Radio TikTok Live von Bruno Mars (40), dass sie und ihr Verlobter bald heiraten wollen. "Ich und mein Verlobter sind das ganze Jahr gereist, aber wir heiraten bald. Wir haben gehofft, dass du ein besonderes Lied für uns aussuchen könntest", ließ sie in einer aufgezeichneten Nachricht verlauten. Das Paar ist seit Ende 2019 zusammen und seit 2024 verlobt. Michael Polansky, der Geschäftsführer der Parker Foundation, war laut Berichten maßgeblich an der Entstehung von Gagas aktuellem Album beteiligt – wofür sie ihm bei der "Grammy"-Verleihung dieses Jahr öffentlich dankte.

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Getty Images Lady Gaga bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

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Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, Februar 2025

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Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024