Lady Gaga & Doechii mischen "Der Teufel trägt Prada 2" auf

Lady Gaga (40) und Doechii haben gemeinsam den Song "Runway" veröffentlicht – die offizielle Single zur Filmfortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2". Der Track verbindet House- und Dance-Pop-Elemente und ist passend nach dem fiktiven Modemagazin aus der Filmreihe benannt, berichtet die Zeitschrift Schweizer Illustrierte. Im Refrain singen die beiden: "Montag bis Sonntag / Ich kann eine Tanzfläche in einen Laufsteg verwandeln." Der Film läuft Ende April in den Kinos – und das Warten dürfte sich offenbar lohnen: Mit "Runway" liefern die beiden Musikerinnen bereits vorab einen ordentlichen Vorgeschmack.

An der Single waren neben Lady Gaga und Doechii auch Bruno Mars (40), Cirkut, D'Mile und Jayda Love als Songwriter beteiligt. Bruno übernahm zusätzlich einen Teil der Produktion. Einen Ausschnitt des Songs konnten Fans bereits im letzten Trailer zur Fortsetzung hören. Für die beiden Künstlerinnen ist "Runway" die erste gemeinsame Zusammenarbeit. Lady Gaga ist beim Sequel übrigens nicht nur musikalisch dabei – sie wird auch selbst auf der Leinwand zu sehen sein. Neben den Rückkehrern Anne Hathaway (43), Meryl Streep (76), Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) stoßen zudem Lucy Liu, Simone Ashley (31), B.J. Novak, Pauline Chalamet und Justin Theroux (54) neu zum Cast.

Dass "Runway" ein echtes Herzensprojekt für beide Künstlerinnen ist, verwundert kaum. Doechii erklärte in einem Interview gegenüber dem Magazin People, sie sei der "größte Fan von Lady Gaga". Die Bewunderung ist gegenseitig: In einer Titelstory der britischen Vogue bezeichnete Gaga die Musik ihrer Duettpartnerin als "sofort legendär" und schwärmte: "Ich habe mich in ihre Musik und ihre unverfälschte, sehr persönliche Sichtweise verliebt." Das "Der Teufel trägt Prada"-Universum selbst hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Meryl Streep berichtete kürzlich, dass das Team damals regelrecht um die Finanzierung des Originals kämpfen musste – der Film aus dem Jahr 2006 spielte weltweit letztendlich mehr als 282,8 Millionen Euro ein.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lady Gaga und Doechii

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Getty Images Lady Gaga, Musikerin

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Getty Images Doechii bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026