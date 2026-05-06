Meryl Streep fragte Lady Gaga für "Teufel trägt Prada 2" an

Es war ein ganz persönlicher Anruf, der Lady Gaga (40) in den nächsten großen Kinofilm brachte: Meryl Streep (76) hat die Sängerin höchstpersönlich gefragt, ob sie in Der Teufel trägt Prada 2 mitspielen würde – und bekam prompt eine Zusage. Das verriet die Schauspielerin jetzt bei einem Auftritt in der britischen Radioshow Heart Breakfast, der auf Instagram geteilt wurde. "Das war ich. Danke, gern geschehen", erklärte sie ihrer Kollegin Emily Blunt (43), die sichtlich überrascht war. Meryl schilderte, dass sie den Anruf spontan aus einem Restaurant im Londoner Stadtteil Islington heraus tätigte. "Ich war gerade mit Tracy essen und dachte, ich kann es ja zumindest versuchen."

Und der Versuch lohnte sich: Meryl erzählte, dass sie Gaga schlicht fragte, ob sie mitmachen würde, weil der Film wirklich gut werden würde. "Und sie sagte: 'Ja!'", so die Schauspielerin – und schnippte dabei mit den Fingern. "Sie war gerade auf ihrer einjährigen Welttournee, hat vor 75.000 Zuschauern in einem Stadion gespielt und ist einfach hergeflogen, um bei uns aufzutreten." Regisseur David Frankel (67) erklärte im Podcast "Back Row", wie es dazu kam: Er hatte von Anfang an darauf bestanden, dass für eine Szene in Mailand ein echter Popstar verpflichtet werden müsse. Als er das Studio fragte, wer dafür infrage käme, fiel nur ein Name: Lady Gaga. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Meryl und Gaga beim SNL-Jubiläumsspecial bereits getroffen und abgesprochen, irgendwann gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. David bat Meryl daraufhin mit Zustimmung von Disney, bei Gaga anzufragen. Im Film spielt sie einen Popstar, der bei einer großen Show in Mailand auftritt – und das Timing war kaum zu schlagen, denn die Sängerin trat in jener Woche ohnehin live in Mailand auf.

Auch Emilys Reaktion auf Gagas Casting fiel eindeutig aus: "Ich glaube, sie ist ein kreativer Wirbelwind", schwärmte die Schauspielerin bei Heart Breakfast von ihrer neuen Kollegin. Für Meryl, Emily und den Rest des Casts ist "Der Teufel trägt Prada 2" offensichtlich ein Herzensprojekt. Zuletzt sorgten die Hauptdarsteller – darunter auch Stanley Tucci (65) – bei einem gemeinsamen Auftritt in der Radioshow Radio Andy auf SiriusXM für Aufsehen, als sie bereits über einen möglichen dritten Teil sprachen. "Ich bin dabei", kündigte Meryl dort an. Die gute Laune und das vertraute Miteinander, das die Fans seit Jahren lieben, tragen sie damit hörbar auch abseits des Sets weiter.

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Getty Images Lady Gaga bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway und Stanley Tucci beim UK-Photocall von "Der Teufel trägt Prada 2"