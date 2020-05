Was für eine unerwartete Verbindung! Gabriela gehört zu den zehn Kandidatinnen, die bei M.O.M – Milf oder Missy mit den beiden Traummännern Felix und Marko nach Mexiko abdüsen durften. Und Gabriela könnte gute Chancen vor allem bei Felix haben, denn die 46-Jährige ist Künstlerin und teilt mit dem Berliner die Liebe zur Kunst. Und auch diese Tatsache dürfte den 57-Jährigen beeindrucken: Einer von Gabrielas Unterstützern war Joe Jackson (✝89), der Vater von Michael Jackson (✝50)!

Gabriela und Joe hatten sich im November 2015 kennengelernt: Sie habe Joe Jackson in New York bei einem Friars-Club-Event mit Robert De Niro (76) und Carlos Slim das erste Mal gesehen, ließ sie die Begegnung Revue passieren. "Ich habe Joe Jackson als einen sehr ruhigen, immer top gestylten Man wahrgenommen, der allerdings immer die Show liebte und auf den roten Teppichen und Events sehr präsent war", erzählte sie gegenüber Joyn. Mit seiner Unterstützung habe sie 2015 auf der Art Basel Miami und während der Fashion Week in Cannes im Jahr 2016 ausgestellt.

"Es war mir eine große Freude und Ehre, ihn persönlich kennengelernt zu haben, und für seine Unterstützung war ich sehr dankbar", führte sie aus. Auch an ihrem Bild von seinem Sohn Michael habe er damals Freude gezeigt, erinnerte sie sich zurück.

"M.O.M – Milf oder Missy" – immer freitags neue Folgen auf Joyn.

Gabriela, Teilnehmerin bei "M.O.M – Milf oder Missy"

M.O.M-Kandidatin Gabriela und Joe Jackson

Gabriela, bekannt aus "M.O.M – Milf oder Missy"



