Emotionale Worte: Kollegen von Klaus Otto Nagorsnik trauern!

Vor wenigen Tagen ist TV-Quiz-Legende Klaus Otto Nagorsnik (68) verstorben. Seit dieser Bekanntgabe trauern seine Freunde und die Familie in den sozialen Netzwerken. Auch sein langjähriger Kollege Sebastian Jacoby zollt dem Quiz-Meister auf Instagram seinen Tribut. Ein Foto zeigt die beiden vor einer Steinwand, lächelnd mit den Köpfen aneinander gelehnt. Der Text dazu rührt zu Tränen, denn der ehemalige Curling-Star beginnt seine Nachricht mit Zeilen aus einem Gedicht. "Kleine Seele, schweifende, zärtliche, Gast und Gefährtin des Leibes, wohin wirst du nun entschwinden?", schreibt er und fügt hinzu: "Komm zurück, Großer! Dein Stuhl ist leer! Wir vermissen dich!"

Neben Sebastian meldet sich auch Ottos anderer TV-Kollege Thomas Kinne auf der Plattform zu Wort. Er veröffentlicht ebenfalls ein gemeinsames Foto von sich und dem Verstorbenen, auf dem die beiden glücklich in die Kamera schauen. Seine emotionalen Worte lauten: "Du wirst uns sehr fehlen, lieber KO. Wir werden dein Andenken in Ehren halten, und in unserer Erinnerung, wie auch in den Wiederholungen lebst du weiter – bei uns und bei deinen zahlreichen Fans. Ruhe in Frieden." Die Fans des Rätselmasters leiden mit seinen Freunden und antworten in den Kommentaren der Beiträge. "Er wird uns allen fehlen. Wir werden in nie vergessen", schreibt ein Supporter.

Otto ist eigentlich gelernter Bibliothekar, doch sein unglaubliches Wissen brachte ihm in der beliebten ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" eine permanente Stelle im Team der Jäger ein. Schon seit 2014 stand er für die Sendung vor der Kamera und baute sich mit seinem Charme und Wissensschatz eine große Fanbase auf. Einen kleinen Trost gibt es trotz allem: Vor seinem Tod stand Otto für die Sendung noch einige Male vor der Kamera und die Folgen werden erst im Mai ausgestrahlt, wie ARD in einer Pressemitteilung veröffentlichte.

Anzeige Anzeige

Instagram / quizdoktor Klaus Otto Nagorsnik und Thomas Kinne

Anzeige Anzeige

ActionPress Klaus Otto Nagorsnik, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de