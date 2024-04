Wie ist König Charles' Zustand? Der Palast gibt ein Update!

Dieses Mal reagiert der britische Königspalast deutlich früher. Gestern war aus Palastkreisen zu hören, dass es König Charles III. (75) angeblich schlechter gehen soll als angenommen. Der Regent leidet an Krebs und wird aktuell medizinisch behandelt. Nun lässt der Buckingham Palace via Instagram aber Beruhigendes verlauten: "Seine Majestät, der König, wird nach seiner jüngsten Krebsdiagnose nach einer Behandlungs- und Erholungsphase in Kürze wieder in die Öffentlichkeit treten." Seine Fans können also vorerst aufatmen.

Des Weiteren heißt es, dass der König schon am kommenden Dienstag seine öffentlichen Pflichten wieder aufnehmen wird. "Anlässlich dieses Meilensteins werden der König und die Königin am kommenden Dienstag gemeinsam ein Krebsbehandlungszentrum besuchen und dort mit Fachärzten und Patienten zusammentreffen", heißt es weiter in dem Statement. Dieser Termin soll nur einer von vielen sein, die der 75-Jährige auf seinem Zettel hat. Im Juni geht es für ihn und Königin Camilla (76) zudem nach Japan.

Charles hatte im Februar mit der Welt geteilt, dass er an Krebs erkrankt ist. Seitdem legt er den Fokus vorrangig auf seine Genesung. Neben seiner Frau Camilla übernehmen deshalb auch sein Sohn Prinz William (41) sowie seine Geschwister Prinzessin Anne (73) und Prinz Edward (60) einige seiner Aufgaben. Dass Charles nun aber offenbar wieder bereit ist, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, dürfte ein gutes Zeichen sein.

Getty Images König Charles und Königin Camilla verlassen eine Klinik, Januar 2024

Getty Images König Charles

