Beziehungspause mit Walentina: Can Kaplan ist ausgezogen!

Vor wenigen Tagen gab Walentina Doronina (23) bekannt, dass sie und ihr Verlobter Can Kaplan aktuell eine Beziehungspause einlegen – Grund dafür soll eine Liebeskrise sein. Nun meldet sich der Fame-Fighting-Gewinner erstmals zu Wort und verrät gegenüber RTL, dass er vorläufig aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und bei seinen Eltern untergekommen sei. "Weil ich halt so viel zu tun habe, habe ich mich davon jetzt erst mal abgekapselt", erklärt der Unternehmer.

Persönlichen Kontakt zu Walentina habe er momentan nicht – zwischen der ihnen herrsche Funkstille. Im Interview mit dem Newsportal betont Can allerdings, dass er noch einmal in Ruhe das Gespräch zu ihr suchen wolle. "Man muss halt reden. Wir sind ja sogar verlobt", macht er deutlich. Ob er und die Blondine wieder zueinanderfinden, sei für ihn wohl ungewiss: "Irgendwo muss man für sich auch reflektieren und darüber nachdenken, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht."

Erst vor wenigen Tagen verriet die 23-Jährige gegenüber dem Medium, warum ihre Beziehung aktuell auf Eis liege. "Es gab in den letzten Monaten kein Uns mehr, sondern nur Can und seine Arbeit. Zeit zu zweit gab es kaum. Vertrauensmissbräuche kommen auch noch hinzu", schilderte sie. Dabei ist sich auch Walentina unsicher, ob sie und Can noch eine Zukunft haben: "Ich muss gerade für mich herausfinden, ob das alles noch so läuft, wie ich mir eine Partnerschaft vorstelle."

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im Dezember 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Social-Media-Bekanntheit Walentina Doronina im April 2024

