Neuer Hit? Apache 207 und Ayliva dominieren bei YouTube!

Apache 207 (26) und Ayliva (26) haben offenbar den nächsten großen Hit produziert! In der Nacht zu Freitag brachten der Rapper und die Musikerin ihre gemeinsame Single "Wunder" heraus – und die ist schon nach wenigen Stunden ein absoluter Fanliebling. Auf YouTube führt der Song aktuell die Trending-Charts in puncto Musik an. Und fast 500.000 Menschen schauten sich das Musikvideo bereits an.

Und was halten die Bewunderer des Duos von dem Lied? In den Kommentaren unter dem Clip sind die Fans einer Meinung: "Wunder" ist ein absoluter Hit. "Das Traum-Duo! Das wird das Lied des Jahres!", schreibt ein User, ein anderer kommentiert: "Zwei Mega-Stimmen, die beweisen, dass alles möglich ist, wenn man die richtige Strategie mit dem Talent hat. Ich gönne es euch!" Viele sind zudem sicher, dass "Wunder" die Charts ebenso erobern wird.

Ob Apache und Ayliva mit diesem Song wohl Musikgeschichte schreiben können? Immerhin gelang dem "Roller"-Interpreten das schon einmal. Sein gemeinsames Projekt mit Udo Lindenberg (77) ist der erfolgreichste Track in der Geschichte der deutschen Single-Charts. Ayliva scheint für einen solchen Erfolg genau die richtige Partnerin zu sein. Ihr Album "Schwarzes Herz" war 2023 die am meisten gestreamte Platte des Jahres.

Apache 207, Rapper

Ayliva, Musikerin

