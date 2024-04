Das war Annett Louisans größte Challenge bei "Masked Singer"

Stieß Annett Louisan (47) bei The Masked Singer an ihre Grenzen? In der aktuellen Staffel der beliebten Rateshow versteckte sich die Sängerin Woche für Woche unter der vielseitigen Zuckerwatte. Vergangenen Samstag musste sie ihre Maske aber abnehmen. Unter dem Kostüm zu performen, sei der Musikerin nicht immer leichtgefallen, wie sie Promiflash verrät: "Unter diesem sehr schweren und warmen Kostüm Lieder zu singen, die ziemlich weit weg sind von meinem normalen Repertoire, war eine Herausforderung." Auch dass ihre Arme zum größten Teil im Inneren des Kostüms steckten, sei zum Teil ein Problem gewesen, denn die seien "enorm wichtig" beim Singen.

"Ich habe mich eher wie eine schwer schuftende Bauarbeiterin gefühlt während der Performance. Ich bin stolz auf mich, dass ich das dennoch hinbekommen habe", erklärt Annett weiter. Besonders, dass sie es schaffte, das Rateteam und die Zuschauer an der Nase herumzuführen, freue sie sehr. Die "Best Of Us"-Interpretin habe sehr viel Wert auf die Geheimhaltung gelegt, weswegen sie niemandem von ihrer Teilnahme erzählt habe – mit Erfolg! "Das Rateteam hat bei der Zuckerwatte häufig auf eine Schauspielerin getippt, die ich in dem Moment auch irgendwie war. Ich habe die Zuckerwatte gespielt", erzählt Annett und fügt hinzu: "Bei der Liedauswahl und meiner Interpretation ging es vorrangig darum, nicht erkannt zu werden, und unter diesen Umständen konnten wir die Zuschauer recht lange in die Irre führen."

Annett war nicht die Einzige, die in der vergangenen Ausgabe demaskiert wurde. Wie in der Jubiläumsstaffel üblich musste auch das Mysterium wieder einmal seine Identität lüften! In der dritten Sendung steckte keine Geringere als Stefanie Heinzmann (35) darunter! Die Sängerin war bereits Teil der Sendung in einer früheren Staffel gewesen, hatte als Dalmatiner aber bereits in Show eins ihre Maske abnehmen müssen. "Ich bin ja jetzt berühmt für meine einmaligen Auftritte, deshalb passte es perfekt, jetzt nochmal das Mysterium hier sein zu dürfen. Nochmal die Chance zu haben, auf dieser Bühne zu stehen – das ist pure Magie", schwärmte sie gegenüber ProSieben.

ProSieben / Willi Weber Die Zuckerwatte bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Stefanie Heinzmann bei "The Masked Singer"

