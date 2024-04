Die Todesursache von O.J. Simpson steht offiziell fest!

Die Todesursache von O.J. Simpson (✝76) wurde offiziell bekannt gegeben. Wie sein Anwalt Malcolm Lavergne gegenüber TMZ erklärt, ist der ehemalige Football-Spieler an den Folgen von Prostatakrebs verstorben. Damit steht die Krebsart, unter der der NFL-Star gelitten hatte, nun offiziell fest. "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs", erklärte seine Familie zuvor in einem Statement auf X. Die Art des Krebs ließen sie damals jedoch unkommentiert.

Im vergangenen Februar hatte es erstmals Gerüchte gegeben, dass der Ex-Sportler an dieser Krebsart erkrankt sei. Wie diverse Medien berichtet hatten, habe sich O.J. damals einer Chemotherapie unterzogen. Dem US-Amerikaner sei es so schlecht gegangen, dass er in einem Hospitz gelebt haben soll. O.J. dementierte dieses Gerücht jedoch damals. "Ich weiß nicht, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, aber ich bin definitiv nicht in einem Hospiz", erklärte er in einem Video auf X und fügte hinzu, dass er vorhabe, eine Super-Bowl-Party für seine Freunde zu schmeißen.

O.J. gehörte in den 1970er-Jahren zu den größten Football-Spielern der damaligen Zeit. In seiner knapp zehnjährigen Karriere spielte er bei Topvereinen wie den Buffalo Bills und San Francisco 49ers. Nach dem Ende seiner aktiven Jahre als Spieler war er unter anderem als Sportkommentator tätig. Privat sorgte O.J. vor allem mit dem Gerichtsprozess um den Tod seiner damaliger Frau Nicole für Aufsehen. Ihm wurde damals vorgeworfen, Nicole in ihrem Haus erstochen zu haben – im Laufe des Prozesses wurde O.J. jedoch freigesprochen.

Getty Images O.J. Simpson im September 2008

Getty Images O.J. Simpson

