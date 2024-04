Drittes Baby: Influencerin Jasi_xx3 verrät Entbindungstermin

Jasi_xx3 (21) und ihr Mou müssen nicht mehr allzu lange auf ihr neues Familienmitglied warten! Wie die Influencerin in einem Q&A in ihrer Instagram-Story verrät, wird ihr drittes Kind in rund zwei Monaten das Licht der Welt erblicken. "Am 03.07. ist der voraussichtliche Entbindungstermin." Ob sie sich nach ihren zwei Töchtern über ein weiteres Mädchen oder einen Jungen freuen dürfen, wissen die beiden noch nicht – schon bald wollen sie ihren Fans aber mehr dazu verraten. Ob es demnächst also eine Gender-Reveal-Party geben wird?

Ob Tochter oder Sohn – ein paar Ideen, wie ihr drittes Baby heißen soll, haben die 21-Jährige und ihr Liebster bereits. "Aber haben noch keinen festen [Namen]", meint Jasi. Erst im Mai vergangenen Jahres bekamen sie und Mou die kleine Miriya – wenige Monate später verkündeten sie, dass sie erneut Nachwuchs bekommen. Trotz ihres jungen Alters sei die schnelle dritte Schwangerschaft geplant gewesen, beteuerte die Netz-Bekanntheit: "Für uns hat der Abstand so gepasst, deswegen haben wir das ja auch so geplant. Wenn das Baby dann auf der Welt ist, müsste Miriya auch ein Jahr und drei Monate sein und für uns passt das so."

Mit 17 Jahren ist Jasi erstmals schwanger gewesen – mit ihrem damaligen Freund hatte sie im August 2020 ihre Tochter Eleyna auf der Welt begrüßen dürfen. Nach der Trennung lernte sie ihren jetzigen Partner kennen. "Mou macht seit zwei Jahren neben seinen Videos auf TikTok auch Videos über Liebeskummer und zu der Zeit, als ich eine Trennung hinter mir hatte, wurden mir seine Videos oft vorgeschlagen", erklärte die baldige Dreifachmama. Erst seien sie befreundet gewesen, dann hätte es gefunkt.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren zwei Kindern

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Freund Mou

