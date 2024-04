Dieses "Let's Dance"-Paar ist der heimliche Fan-Favorit!

Heute Abend treten die verbleibenden Let's Dance-Paare wieder auf das Tanzparkett. Nach den Einzeltänzen und dem berühmt-berüchtigten Jury-Teamtanz geht es dann wieder ans Eingemachte: die Entscheidung. Doch welches Promi-Profi-Duo soll auf keinen Fall die Heimreise antreten? Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 26. April, 16:35 Uhr] zeigt, dass die Zuschauer vor allem auf Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) nicht verzichten wollen. 306 von insgesamt 1.116 Lesern, was immerhin 27,4 Prozent ausmacht, sehen den Sänger als ihren heimlichen Favoriten an. Jedoch sind Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) den beiden dicht auf der Spur – und zwar mit 241 Votes, was 21,6 Prozent aller Abstimmenden bedeutet.

Das Mittelfeld führen Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) mit 196 Stimmen und 17,6 Prozent an, gefolgt von Jana Wosnitza (30) gemeinsam mit Vadim Garbuzov (36) und 148 Stimmen (13,3 Prozent) sowie Tony Bauer (28) und Anastasia Stan, die 114 aller Votes und somit 10,2 Prozent einheimsen können. Das Schlusslicht bilden die zwei übriggebliebenen Paare. Während Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) nur magere 38 Leser (3,4 Prozent) in der nächsten Runde sehen wollen, erreichen Sängerin Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) immerhin noch ungefähr die doppelte Anzahl an Stimmen. 73 Menschen finden, dass sich die beiden einen Platz in Show neun verdient haben.

In der vergangenen Woche mussten gleich zwei Tanzpaare die Koffer packen: Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) sowie Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34). In ihrer Instagram-Story zeigte sich Sophia nach ihrem Aus traurig, aber dankbar. "Ich musste das die letzten Tage erst mal ein bisschen sacken lassen", erklärte die Blondine damals und fügte kurz darauf hinzu: "Ich bin schon traurig, jetzt nicht mehr mit Alex zusammen im Tanzstudio üben zu dürfen." Dennoch werde sie sich immer positiv an die Zeit in der beliebten Tanzshow zurückerinnern.

Getty Images Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Getty Images Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance" 2024

