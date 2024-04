Auch Tobias Pietrek kämpft bei Fame Fighting Challenger!

Tobias Pietrek will sich beweisen und wird seine Fäuste für sich sprechen lassen! Der einstige Love Island-Kandidat sicherte sich im Ring einen Platz. Das gab jetzt die offizielle Instagram-Seite von Fame Fighting Challenger bekannt. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events heißt es: "Tobias aus Köln, bekannt aus Ex on the Beach kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach." Bei dem Boxevent treten 16 Realitystars gegeneinander an, um sich für das Hauptevent im November zu qualifizieren.

Die Fans von Tobias freuen sehr über die Bekanntgabe. Einer schreibt unter dem Beitrag: "Go, Bruder!". Ein anderer kommentiert: "Mega!" Gegen wen wird der Ex von Laura Mania wohl antreten? Dieses Geheimnis lüftete der Veranstalter bis jetzt noch nicht. Ein Social-Media-Nutzer spekuliert herum und tippt in die Kommentarzeile: "Gegen Max Bornmann ist gut möglich."

Zuletzt konnten Tobias' Fans ihn in der Reality-TV-Show "Ex on the Beach" verfolgen, bei der er auf seine Verflossene Laura traf. Zunächst näherte sich das einstige Paar wieder an, beim großen Wiedersehen des Formats eskalierte es dann aber zwischen den einstigen Turteltauben. Laura enthüllte später auf Social Media, dass der Muskelmann es nie wirklich ernst mit ihr gemeint habe und sogar zweigleisig gefahren sein soll.

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im Januar 2024

