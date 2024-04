Ex-NFL-Star Korey Cunningham ist mit 28 Jahren gestorben!

Traurige Nachrichten aus der Footballwelt. Korey Cunningham ist im Alter von 28 Jahren verstorben. Wie NBC News berichtet, habe sich die Polizei nachmittags am 25. April Zutritt in das Haus des ehemaligen Footballstars verschafft. Ein Familienmitglied sei alarmiert gewesen, nachdem es längere Zeit nichts von Korey gehört hat. Die Polizei bestätigte gegenüber dem Nachrichtenportal das Ableben des 28-Jährigen. Eine Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.

Die New York Giants, das ehemalige Team des ehemaligen NFL-Stars, meldeten sich auf X zu Wort: "Wir sind sehr bestürzt von Korey Cunninghams Tod zu hören. Er war ein lebhafter Kamerad im Team und der Kabine. Unsere Gedanken sind bei Koreys Familie, seinen Freunden und Teamkollegen." Auch sein ehemaliger Teamkollege Justin Pugh teilte seine Gedanken auf der Plattform: "Heute ist ein trauriger Tag, aber ich werde für immer die guten Zeiten und unser Lachen in Erinnerung behalten. Jeder, der ihn kannte, hat etwas im Leben gewonnen. Die Welt hat eine großartige Seele verloren."

Korey startete seine Karriere bereits auf der Highschool. 2018 schaffte er es in das Team der Arizona Cardinals – danach nahm seine Laufbahn erfolgreich an Fahrt auf. Von 2019 bis 2020 spielte er für die New England Patriots, bevor es im Jahr 2021 für ihn zu den New York Giants ging. Vor zwei Jahren erlitt der Spieler eine schwere Verletzung, wegen der er am Fuß operiert werden musste. Seitdem hatte er kein Spiel mehr bestritten.

