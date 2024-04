Ist der Zoff zwischen Thorsten Legat und Sohn Nico vorbei?

In den vergangenen Wochen gab es heftig Zoff zwischen Thorsten Legat (55) und seinem Sohn Nico (26). Der Grund: Das Verhalten des Promisprosses bei den Dreharbeiten zur aktuellen Prominent getrennt- Staffel. Doch nun scheint sich das Vater-Sohn-Duo wieder angenähert zu haben – zumindest erwecken mehrere Posts in Thorstens Instagram-Story diesen Eindruck! "Immer vereint im Herzen", "Nach einem Gewitter geht immer wieder die Sonne auf" oder "Die Kraft der Familie", schreibt der ehemalige Fußballer zu einigen Bildern, auf denen sich zwei Personen die Hand reichen. Anhand der Tattoos fällt aufmerksamen Fans sicherlich auf, dass es sich dabei um Nico handeln könnte: Die verschiedenen Motive der Körperverzierung ähneln nämlich stark seinen Tattoos!

In der aktuellen Staffel von "Prominent getrennt" steht der 26-Jährige gemeinsam mit seiner Ex Sarah Liebich vor der Kamera. Doch schon bei seinem Einzug in die Villa der Verflossenen fiel Nico vor allem mit seinem übermäßigen Alkoholkonsum und den daraus resultierenden Aussagen auf. "Wir distanzieren uns von allem, was da rüberkommt. Das ist nicht die Handschrift von Thorsten Legat und Alexandra. Keine vernünftigen Werte, er benimmt sich unter aller Sau. [...] Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm! [...] Wir haben damit nichts zu tun!", wetterte Thorsten diesbezüglich auf seinem Social-Media-Account.

Nico holte daraufhin zum Gegenschlag aus: "Mein Papa könnte machen, was er will, ich würde nie ein schlechtes Wort über ihn verlieren. Es ist ein bisschen traurig, eigentlich kann man ja stolz sein, wenn der eigene Sohn seinen Weg geht – aber genau deswegen ist Clinch zwischen uns." Auch seine Ex stand überraschend für ihn ein. "Als die Ausstrahlung von Temptation Island war, [...] hat er gesagt: 'Wir sind von unserem Sohn enttäuscht, aber wir stehen trotzdem hinter ihm, weil er unser Sohn ist' – und das hätte ich mir hier auch gewünscht", betonte Sarah auf ihrem Profil.

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten Legat via Instagram-Story

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

