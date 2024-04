Ist es aus mit Dominik? Anna Rossow teilt kryptische Zeilen

Spielt Anna Rossow (35) auf das an, was ihre Fans befürchten? Seit rund zwei Jahren ist sie mit Dominik Stuckmann (32) zusammen. Bei Der Bachelor funkte es zwischen den beiden. Doch ihre Unterstützer machten sich zuletzt Sorgen, dass zwischen ihn alles aus und vorbei sein könnte. Nun meldet Anna sich auf Instagram – mit eher nachdenklichen Worten. "Manche Worte versteht man erst, wenn man Dinge selbst durchlebt und am eigenen Leib gespürt hat", beginnt sie ihr Statement. Dazu teilt sie ein Schwarz-weiß-Video, in dem sie unter anderem darauf aufmerksam macht, dass es keine Schande ist, sich selbst zu lieben und selbst auf sich achtzugeben. Spielt sie hier also wirklich auf eine mögliche Trennung von Dominik an?

"Wenn man sich zum Beispiel schon mal in einer Situation wieder gefunden hat, in der man sich nicht mehr wohlgefühlt und ein Stück weit verloren hat… Manchmal kann man vielleicht selbst nicht so richtig sagen, was der Auslöser war oder woran es genau liegt, dass es einem so geht", heißt es in Annas Zeilen weiter. Ihre Fans freuen sich zwar von ihr zu hören, tun in der Kommentarspalte aber auch ihre Sorge kund. "Ich habe das Gefühl, dass du und Dominik kein Paar mehr seid, wäre traurig, bleib gesund und happy", erklärt ein User beispielsweise.

Um Anna war es in den vergangenen Wochen eher ruhig geblieben. Deswegen spekulierte ihre Community, ob da möglicherweise eine Trennung im Busch sei. In der 13. Staffel von "Der Bachelor" hatte Dominik als Singlemann seine letzte Rose an Anna gegeben. Seither sind sie ein Paar, durchlebten Höhen und Tiefen zusammen – und standen schon einst beinahe vor einem Liebes-Aus. Gehen sie nun also tatsächlich getrennte Wege?

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow, Bachelor-Gewinnerin

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann und Anna Rossow, TV-Bekanntheiten

