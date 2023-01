Pop-Queen Madonna (64) rekelt sich im Nachtkleid im Bett

Madonna (64) zeigt sich von ihrer Schokoladenseite. Die Pop-Ikone ist nicht nur für ihre unzähligen, weltweit bekannten Songs berühmt, sondern sorgt mit ihren Beiträgen im Netz gerne mal für Aufsehen: Sie teilt des Öfteren Bilder von sich in knappen und provokanten Outfits. So auch jetzt wieder: Madonna veröffentlichte eine Reihe von Bildern in ihrem Bett, bei denen sie sogar ihre nackten Beine präsentiert.

In ihrer Instagram-Story teilte die 64-Jährige einige Schnappschüsse, die sie in einem grün gemusterten, bodenlangen Nachtkleid zeigen. In diesem Outfit posiert die Sängerin auf einem Bett, das von einem Baldachin umgeben ist. Dabei schiebt sie sogar den Saum ihres Rockes hoch, um einen Blick auf ihre nackten Beine zu gewähren, während sie ihr Gesicht mit einem Teil des Baldachins verschleiert. Auf einer weiteren Aufnahme rekelt sich die Sängerin lasziv auf dem Bett und blickt sexy in die Kamera.

Vor wenigen Wochen überraschte Madonna ihre Fans mit anzüglichen Bildern: Sie präsentierte sich in einem Bondage-Look aus Spitze und posierte in diesem Outfit ebenfalls auf einem Bett. Ein Bild zeigt die "4 Minutes"-Interpretin sogar mit einer Peitsche im Mund. "Mein Baby will reiten", schrieb sie dazu.

Instagram / madonna Madonna im Dezember 2022

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

