Liebesglück: Sonny Loops und Jamie haben ein Haus gekauft!

Sonny Loops (28) und Jamie Birrell gewähren immer wieder private Einblicke in ihr Liebesleben. So wie jetzt auch: Die YouTuberin und der Influencer machen Nägel mit Köpfen und erfüllen sich ihren Traum vom Eigenheim. Die freudigen Nachrichten verkündet das Paar auf Instagram – und zwar in Form einer kreativen Foto-Idee. Darauf ist zu sehen, wie Jamie und Sonny freudestrahlend eine Zeitung mit der Schlagzeile "Wir haben ein Haus gekauft" in der Hand halten. "Es ist offiziell", freut sich die Beauty und fordert ihre Follower auf: "Stellt hier jetzt alle eure Fragen dazu und wir beantworten sie in einem gemeinsamen Video."

Dass die 28-Jährige und ihr Liebster zusammen den nächsten Schritt wagen, stößt bei ihren Fans auf große Begeisterung. "So, so schön! Ich freue mich sehr für euch! Was für ein schönes nächstes Kapitel", schwärmt ein User in der Kommentarspalte. Unter den zahlreichen Gratulationen befinden sich auch einige von bekannten Gesichtern. "Glückwunsch", schreibt beispielsweise die einstige Bachelorette Gerda Lewis (31). Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Abigail Odoom ist ebenfalls voller Vorfreude: "Oh mein Gott, ich freue mich schon auf unsere Sommerabende in eurem Garten."

Sonny und Jamie hatten sich bei den Dreharbeiten zu Krass Klassenfahrt kennengelernt. Im Februar 2023 machten die beiden dann ihre Beziehung öffentlich. Im vergangenen Sommer plauderte die Blondine bereits ihre Zukunftspläne mit ihrem Liebsten gegenüber Promiflash aus. Eine Heirat habe sie sich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht vorstellen können. "Ich habe noch ganz viele Ziele vor mir und deswegen würde ich das jetzt nicht direkt wollen", gab Sonny zu. Dennoch ist sie sich sicher, dass sie mit Jamie den passenden Deckel zu ihrem Topf gefunden habe: "Ich glaube auf jeden Fall, dass Jamie der Richtige ist, sonst hätte ich das auch nicht so schnell öffentlich gemacht."

Anzeige Anzeige

Instagram / sonnyloops Jamie Birrell und Sonny Loops im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sonnyloops Jamie Birrell und Sonny Loops im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Sonny und Jamie sich ein Haus gekauft haben? Na ja. Mir würde das alles etwas zu schnell gehen... Ich freue mich sehr für die beiden – sie passen toll zusammen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de