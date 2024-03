Trip nach Afrika: Madonna posiert mit ihren Zwillingsmädchen

Madonna (65) genießt einen Ausflug nach Afrika mit den Zwillingen Estere (11) und Stella (11)! Das ist auf mehreren Schnappschüssen zu sehen, die die Sängerin auf Instagram postet – sie besuchte mit ihren beiden Adoptivkindern den afrikanischen Binnenstaat Malawi. Auf den Bildern grinsen die zwei Elfjährigen überglücklich, während ihre Mama auf einem Stuhl vor ihnen sitzt und mit einem großen Hut auf dem Kopf in die Kamera schaut. Alle drei haben Hosen mit grün-braunem Camouflagemuster an. Und auch ihre Frisuren stimmten die drei Ladys aufeinander ab und tragen allesamt geflochtene Haare.

Die zwei Mädchen adoptierte Madonna vor rund sieben Jahren. Zuvor nahm die Musikerin bereits zwei weitere Kinder auf, die, wie auch die Zwillinge, aus Malawi stammen. Ihren Sohn David Banda Mwale (18) adoptierte die 65-Jährige im Jahr 2006 mit gerade einmal 13 Monaten und nur ein Jahr später nahm sie die damals an Malaria erkrankte Mercy James (18) in ihre Obhut. Seither kehrt die "Papa Don't Preach"-Interpretin immer mal wieder in den afrikanischen Staat zurück – und das unter anderem auch wegen ihrer gemeinnützigen Organisation Raising Malawi, die bedürftigen Kindern hilft. Der Grund für ihren aktuellen Besuch war auch dieses Mal ihre Stiftung.

Neben ihren vier Adoptivkindern hat die Pop-Sängerin auch zwei leibliche Kinder: Lourdes Leon (27) und Rocco Ritchie (23). Bereits in der Vergangenheit zeigte Madonna mehrfach in den sozialen Medien, wie wichtig ihr ihre sechs Kids sind. Anlässlich des Thanksgivingfests 2022 teilte die stolze Sechsfach-Mama beispielsweise einen Schnappschuss, auf dem sie mit all ihren Sprösslingen posierte und schrieb dazu: "Wofür ich dankbar bin..."

Instagram / madonna Madonna mit ihren Kids im April 2023

Instagram/madonna Madonna mit ihren Kindern, 2022

