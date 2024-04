Wirklich 65 Jahre alt? Madonna überrascht Fans mit Selfies!

Die Sängerin Madonna (65) überrascht ihre Fans immer wieder mit ihrem jugendlichen Aussehen! Die Sängerin postete auf Social Media Bilder von ihrer Celebration-Tour in Miami. Auf diesen trägt sie ein tief ausgeschnittenes, weißes Oberteil und blickt selbstbewusst in die Kamera. Ihre Fans überschütten den Weltstar mit Lob und behaupten, man würde der Sängerin ihr Alter Jahre nicht ansehen: "Ohne Madonna sind wir verloren, beschützt Madonna um jeden Preis! Sie sieht fantastisch aus", schreibt ein Fan auf X. "Sie sieht keinen Tag älter als 30 aus!", merkt ein anderer an und ein weiterer ergänzt: "Sie sieht aus wie 18".

Madonnas Tour zeichnete sich bislang durch viele bemerkenswerte Momente aus. Der bisherige Höhepunkt ihrer Tournee war jedoch für viele Fans, als sie in Los Angeles mit Kylie Minogue (55) auf der Bühne stand und ihren Hit "Can't Get You Out of My Head" performte. Das Duett war der erste gemeinsame Auftritt der beiden Stars. Die Fans waren begeistert von der Zusammenkunft der beiden Powerfrauen: "Es gibt keine bessere Art und Weise, den Weltfrauentag zu feiern, als wenn sich diese zwei Queens zusammentun und diese klassische Hymne singen. Das ist Geschichte", freute sich ein Fan auf X.

Außerdem traf die Popikone in Vancouver auf die 90er-Jahre-Ikone Pamela Anderson (56). Pamelas ungeschminkter, natürlicher Look stand im Kontrast zu Madonnas glamourösem Ensemble, bestehend aus einem blau-schwarzen Korsett und Rock. Auf einem Foto ihres Wiedersehens bezeichnete Madonna Pamela scherzhaft als die "besten Beine der Stadt".

ActionPress Kylie Minogue und Madonna, Pop-Sängerinnen

Instagram / madonna Madonna, Musikerin

