GNTM-Stella verlor ihren Mann nur kurz nach der Hochzeit

Für die Germany's Next Topmodel-Kandidatin Stella kamen beim heutigen Shooting durch sein Hochzeitsmotto tragische Erinnerungen zurück. "Ich hab frisch verliebt meinen Mann verloren kurz nach der Hochzeit", erklärt sie offen. Sie sei damals im siebten Monat schwanger gewesen, als ihr Mann an einem Herzinfarkt verstorben ist. "Man ist noch komplett in der Hochzeitswelle und bevor man das überhaupt verarbeiten kann, passiert das. Das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben", erinnert sie sich unter Tränen.

Stella selbst versucht, die negativen Erinnerungen in etwas Positives zu verwandeln. "Liebe kann schön und schmerzhaft sein", hält sie dazu fest. "Ich hatte mein ganzes Leben vor mir und hätte nicht gedacht, dass ich ohne ihn atmen kann. Nach 13 Jahren fühlt sich das jetzt wie ein Befreiungsschlag an", äußert sie ihre Gedanken. Mit ihrer Leistung überzeugt die GNTM-Favoritin nicht nur die X-Nutzer, sondern auch Heidi Klum (50). Ob Stella und Linus es eine Runde weiter schaffen?

Die Fans auf X interessieren sich derweil während des Shootings für ein ganz anderes Thema – Linus Weber rückt hier in den Fokus. "Wir, die Linus beim Shooting 'bewundern' möchten, aber Stellas traurige Story, das ganze Shooting über läuft", beschwert sich ein Nutzer. Ein anderer lobt das Duo aber: "Diese Spannung zwischen den beiden, wow. Besten von dieser Folge."

Sven Doornkaat Stella und Linus bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Michael de Boer GNTM-Stella nach dem Umstyling 2024

