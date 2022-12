Skurriler Post: Madonna im Bondage-Outfit mit Peitsche

Madonna (64) sorgt wieder für Aufsehen! Für die Popikone gilt das Motto: Weniger ist mehr. Egal ob auf Events oder im Netz – die Queen of Pop zeigt sich in provokanten Looks. Erst vor wenigen Wochen erschien Madonna in Netzstrümpfen bekleidet, über denen sie lediglich einen schwarzen Blazer trug. Auch vor einigen Tagen präsentierte sich Madonna erneut in einem aufsehenerregenden Outfit. In Bondage-Klamotten war die Diva nicht mehr wiederzuerkennen!

In ihrer Instagram-Story kleidete sich die Blondine im Bondage-Look mit einem Spitzen-Top. Sie hüpfte auf dem Bett herum, wobei sie verführerisch in eine Reitgerte biss. Mit einer spitzen Sturmmaske streckte sie sich über das Bett und schwang ein Bein weit nach oben. Auf weiteren aufsehenerregenden Bildern zeigte die "Like A Virgin"-Interpretin eine großzügige Portion Dekolleté, während sie sich mit einem Set von Halsketten schmückte. "Mein Baby will reiten", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie die Peitsche zwischen den Zähnen hielt.

Ihren Fans gefällt der Look der 64-Jährigen jedoch nicht besonders. "Hör auf deine Fans, sei du selbst, nicht das hier", rät ein Follower der Sängerin. "Ich habe Madonna überhaupt nicht wiedererkannt", kommentierte eine weitere Person. Ein anderer User wetterte: "Kein gutes Aussehen. Kaum wiederzuerkennen. Zu viel."

