Madonna gibt zu: Sie ist erschöpft und braucht eine Pause!

Madonna (65) muss sich ein wenig zurücknehmen. Die Musikerin, die im vergangenen Jahr einen Zusammenbruch erlitt, gesteht sich nun ein, dass sie eine Auszeit braucht. "Die Oscar-Party hat Spaß gemacht! Nicht gerade ein freier Abend für ein Mädchen, das einen freien Abend braucht", schreibt die Popikone auf Instagram. Dazu teilt sie ein paar Schnappschüsse, auf denen sie ihren aufwendigen Look im viktorianischen Stil präsentiert. Eines der Fotos zeigt sie mit Oscar-Gewinner Cillian Murphy (47): "Ich bin so glücklich, dass ich meinen Lieblingsschauspieler treffen konnte!" Darauf hält sie jedoch auch ein Schild in die Höhe, auf dem steht: "Lass mich in Ruhe. Ich bin müde."

Die 65-Jährige scheint also immer noch mit den Nachwirkungen ihres Zusammenbruchs zu kämpfen zu haben. Ende Juni 2023 war sie in ihrem Haus bewusstlos aufgefunden und daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Tage hatte Madonna dort aufgrund eines bakteriellen Infekts auf der Intensivstation behandelt werden müssen. "Meine Lungen funktionierten nicht mehr, ich konnte nicht mehr selbstständig atmen. Meine Nieren versagten. Ich war mit irgendwelchen Bakterien infiziert, von denen niemand etwas weiß. Und die Sterblichkeitsrate liegt bei 40 Prozent", schilderte sie laut The Sun im November bei einem Konzert.

Viele Fans machen sich immer noch Sorgen um die "Like A Virgin"-Interpretin. Sie hat sich seit ihrer Erkrankung nämlich kaum Zeit zur Erholung gegönnt. Bereits wenige Monate danach stand sie wieder auf der Bühne und ist bereits seit fast einem halben Jahr auf großer Welttournee. Schon bald kann Madonna ihre Füße aber etwas hochlegen: Ende April spielt sie ihr letztes Konzert in Mexico City.

Instagram / madonna Cillian Murphy und Madonna, März 2024

Getty Images Madonna, Sängerin

