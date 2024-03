Madonna und Kylie Minogue stehen gemeinsam auf der Bühne!

Zwei Ikonen auf einer Bühne! Madonna (65) reist derzeit mit ihrer "Celebration"-Tour um die Welt. Immer wieder begrüßt die Blondine während ihren Shows Überraschungsgäste auf der Bühne. Zum Internationalen Frauentag hat die Pop-Diva für ihre Fans eine Überraschung der besonderen Art: Zusammen mit Kylie Minogue (55) performt sie zwei Songs. Kylie entzückt die Fans während der gemeinsamen Performance mit einem ganz besonderen T-Shirt!

Zunächst gaben die Sängerinnen den Song "I Will Survive", den legendären Disco-Hit von Madonna, zu ihrem Besten. Auch ein Song von Kylie durfte nicht fehlen: Gemeinsam mit den Konzertbesuchern stimmten sie "Can't Get You Out Of My Head", den wahrscheinlich bekanntesten Song der 55-Jährigen an. Während der Performance sticht den Fans vor allem eines ins Auge: Kylies T-Shirt mit silbernem Madonna-Schriftzug. War das etwa eine unterschwellige Antwort? Madonna hatte nämlich bereits im Jahr 2000 ein ähnliches Shirt bei den "Europe Music Awards" in Stockholm getragen. Auf ihrem Oberteil prangte damals ein goldener Kylie-Minogue-Schriftzug.

Die Begeisterung über das ikonische Duo übertrug sich auf die Fans im Netz. "Wir haben ein Leben lang darauf gewartet und jetzt ist es passiert", kommentiert ein User auf X. Ein anderer Nutzer ist ganz emotional: "Die Tatsache, dass sowohl Kylie als auch Madonna mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten und jetzt zusammen 'I Will Survive' singen, bringt mich zum Weinen." Erst im vergangenen Jahr hatte die Pop-Diva mit einer schweren Infektion zu kämpfen.

ActionPress Kylie Minogue und Madonna bei der "Celebrations"-Tour 2024

Getty Images Madonna im Jahr 2000

