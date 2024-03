Peinlich? Madonna fordert Fan im Rollstuhl zum Stehen auf

Bei einem Konzert von Madonna (65) auf ihrer "The Celebration Tour" unterlief der Musik-Ikone ein wohl unangenehmer Zwischenfall! Auf TikTok kursiert ein Video, in dem die "Like a Virgin"-Interpretin einen Fan auffordert, sich zu erheben, da er während ihrer Show nicht wie die anderen Besucher stehend die Musik feiert, sondern stattdessen sitzen bleibt. Kurz darauf bemerkt sie, dass die besagte Person im Rollstuhl sitzt und entschuldigt sich für ihr Missgeschick. Doch kann man über diese Panne einfach so hinwegsehen? Im Netz kassiert die US-Amerikanerin dafür einen Shitstorm.

In den Kommentaren zu der besagten Aufnahme trifft der Vorfall auf Unverständnis. "Wird Omi ein bisschen aufmüpfig?", scherzt ein User. Ein anderer Nutzer meint: "Ich hätte erwartet, dass sie fragt, ob alles in Ordnung ist. Kann ja sein, dass jemand Kreislaufprobleme bekommt." Des Weiteren heißt es: "Niemand hat mir zu sagen, ob ich stehen oder sitzen soll, auch nicht Madonna!" Die 65-Jährige erntet aktuell des Öfteren Kritik von ihrer Community. Bei einem ihrer Konzerte in Toronto unterlief ihr ein peinlicher Versprecher – sie hatte das Publikum mit "Hallo, Boston!" begrüßt.

Auch die enormen Wartezeiten bei ihrer Tour sorgen für Ärger – mittlerweile wurde Madonna dafür sogar verklagt. TMZ liegen Gerichtsdokumente vor, aus denen hervorgeht, dass zwei Männer namens Michael Fellows und Jonathan Hadden eine Sammelklage gegen die Sängerin und ihren Konzertveranstalter eingereicht haben. Sie waren bei den Auftritten in New York gewesen und hatten zwei Stunden auf den Star warten müssen. Es sei eine "vorsätzliche Ausübung falscher Werbung, fahrlässige Täuschung und unfaire und irreführende Handelspraktiken." Nun fordern sie von Madonna Schadensersatz.

actionpress Madonna, Musikerin

Getty Images Madonna im Rahmen der Grammy Awards 2023

