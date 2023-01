Aus den USA: Das ist die neue Miss Universe R'Bonney Gabriel

Endlich wurde die neue Miss Universe gewählt. Gestern fand der berühmte Schönheitswettbewerb in New Orleans zum 71. Mal statt. Insgesamt 84 Kandidatinnen kämpften um den heiß begehrten Titel. Am Ende fiel die Entscheidung zwischen Miss USA, Miss Venezuela und Miss Dominikanische Republik. Schließlich bekam R'Bonney Gabriel aus den USA die begehrte Siegerinnen-Tiara von ihrer Vorgängerin, Harnaaz Sandhu aus Indien, aufgesetzt.

Die aus Texas stammende R'Bonney ist Modedesignerin, Model und Schneiderin. Die frühere High-School-Volleyballerin habe inzwischen eine eigene Firma und arbeite mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Textilien. Sie sei die erste Miss Universe aus den USA mit philippinischen Wurzeln, so die Veranstalter via People. Ihr Vater stammt aus dem südostasiatischen Inselstaat.

Einen Tag zuvor reflektierte die Beauty den langen Prozess bis ins Finale noch mal. "Der heutige Tag fühlt sich surreal an. Heute ist das Finale der Miss Universe. Es bedurfte so vielen Vorbereitungen und so viel Arbeit, um an diesen Punkt zu gelangen. Ich habe in den letzten drei Jahren ununterbrochen gearbeitet, um eine solche Chance zu bekommen", schreibt sie auf Instagram zu einem Bild von sich.

