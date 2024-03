Autopsiebericht zeigt: Vikki Richards wurde brutal ermordet!

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Vikki Richards verstorben ist. Die Schauspielerin wurde leblos und gefesselt in ihrem Haus auf der karibischen Insel Trinidad gefunden. Die "Black Snake"-Darstellerin wurde nur 79 Jahre alt. Wie The Mirror berichtet, veröffentlichten die Behörden nun den Autopsiebericht – und dieser enthüllt Schreckliches. Vikki soll an stumpfen Gewalteinwirkungen auf ihren Kopf und ihr Gesicht verstorben sein. Wie es genau zu dem brutalen und gewaltsamen Tod kam, ist bisher noch nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen sollen jedoch bereits laufen.

In einem Statement bittet Vikkis Familie um Hinweise. "Ihre gesamte Familie, die sie liebte und sich um sie kümmerte, ist zutiefst betrübt über die verheerenden Umstände ihres vorzeitigen Todes, und wir erwarten weitere Nachrichten von den örtlichen Behörden", heißt es. "Während wir Gerechtigkeit für Viscella anstreben, wird die Familie weiterhin voll und ganz mit der Polizei von Trinidad und Tobago zusammenarbeiten, die eine gründliche Untersuchung der Ereignisse um Viscellas tragischen Tod durchführt. Wir bitten jeden, der etwas weiß oder gesehen hat, sich mit dem TTPS in Verbindung zu setzen", appellieren die Angehörigen.

Seit den 60er-Jahren stand Vikki im Rampenlicht. Im Laufe ihrer rund 20-jährigen Karriere konnte sie sich sowohl im Fernseh- und Filmgeschäft als auch am Theater einen Namen machen. Unter anderem stand sie für Filme wie "Zeta One" oder "Ghost in the Noonday Sun" vor der Kamera. Für ihren Ruhestand zog sie aus Großbritannien auf die Insel Trinidad, wo sie bis zu ihrem Tod lebte.

Getty Images Vikki Richards im April 1971 in London

Getty Images Vikki Richards im September 1969

