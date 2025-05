Nach Krebsdiagnose: John Cena änderte sein Leben radikal

John Cena (48), der Schauspieler und Wrestler, hat in einem Interview enthüllt, wie ihn zwei Melanom-Diagnosen in den letzten Jahren zu einem radikalen Umdenken bewegt haben. Im Alter von 48 Jahren bekam der mehrfache WWE-Champion gleich zweimal die schockierende Nachricht von seinen Ärzten – zuerst ein bösartiger Fleck auf seiner linken Brustmuskulatur, kurz darauf noch einer auf dem oberen Trapezmuskel. "Diese Information ist ernüchternd, und sie hat mich sofort dazu gebracht, mein Leben zu ändern", sagte John offen gegenüber USA Today. Seither ist täglicher Sonnenschutz für ihn Pflicht – und sein neues Engagement als Testimonial für die aktuelle Neutrogena-Kampagne ist nur ein Teil seines neuen Lebensstils.

John möchte vor allem Männer dazu motivieren, mehr auf ihre Gesundheit zu achten. Im Interview mit USA Today sprach er auch offen darüber, wie schwer es oft sei, mit Männern über Themen wie Selbstfürsorge ins Gespräch zu kommen: "Skincare ist unter Frauen ein viel selbstverständlicheres Thema. Bei Männern ist das schwieriger – aber das muss nicht so bleiben." Er verwies auch auf alarmierende Zahlen, die zeigen, dass Männer nicht nur seltener Sonnenschutz verwenden, sondern auch ein höheres Risiko haben, an Hautkrebs zu erkranken und daran zu sterben. "SPF ist im Alltag vieler Frauen fest verankert, weil es oft mit Schönheit verbunden wird", so John. Der gesundheitliche Nutzen werde seiner Meinung nach häufig unterschätzt. Seine Reichweite möchte er deshalb nutzen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen und um andere zu schützen.

Doch nicht nur gesundheitlich hat John in letzter Zeit einen großen Wandel durchlebt. Erst kürzlich sprach der Sportler in der Talkshow "The Pat McAfee Show" über seine Haartransplantation – ein Eingriff, zu dem er sich nach anhaltendem Spott über seine beginnende Glatze entschieden hatte. "Ihr habt mich regelrecht dazu gedrängt", erklärte er und zeigte sich gleichzeitig betont offen im Umgang mit dem Thema. "Das ist kein Grund, sich zu schämen. Sieben von zehn Männern betrifft das." John nimmt sich selbst dabei nicht zu ernst und scherzte sogar, dass er zwar künftig wieder mehr Haare auf dem Kopf haben werde, sich einen Schnurrbart aber immer noch nicht wachsen lassen könne. Hinter der harten Schale des Wrestling-Stars steckt offenbar ein Mann, der Offenheit und Selbstironie inzwischen zu seinen Stärken gemacht hat.

Getty Images John Cena, Wrestlingprofi

Getty Images John Cena, Wrestlingprofi

