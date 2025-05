Sohn von TikTok-Star Emilie Kiser stirbt mit nur drei Jahren

Emilie Kiser und ihr Mann Brady durchleben derzeit den Albtraum aller Eltern: Ihr Sohn Trigg ist im Alter von nur drei Jahren am Sonntag, dem 18. Mai, verstorben – er verunglückte im Pool auf ihrem Anwesen in Chandler, Arizona. Das Ganze ereignete sich am vergangenen Montag, als der Kleine bewusstlos aufgefunden wurde. Er musste mehrfach wiederbelebt werden, wurde anschließend ins Phoenix Children’s Hospital gebracht und dort intensivmedizinisch versorgt. Nur wenige Tage später erlag Trigg seinen Verletzungen. Die Polizei von Chandler bestätigte die Tragödie gegenüber dem US-TV-Sender KPHO-TV und bat darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren – die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen weiterhin.

In den vergangenen Tagen befand sich der dreijährige Junge in einem kritischen Zustand – weitere Details gab es zunächst nicht. Auch Emilie teilte nichts auf Social Media, weshalb sich unter ihren Fans schnell der schreckliche Verdacht auftat, dass es sich bei dem verunglückten Jungen um ihren Sohn handelte. Die Influencerin lebt in Chandler, Arizona, und meldet sich sonst täglich auf TikTok und Instagram – doch seit sechs Tagen hörte man nichts mehr von ihr. Genauso wenig von ihrer Familie und ihren Freunden. Nun ist es traurige Gewissheit, dass ihr Sohn tot ist. Trigg war der erstgeborene Sohn von Emilie und ihrem Ehemann Brady.

Emilie begrüßte erst Ende März ihren zweiten Sohn, der auf den Spitznamen Teddy hört, auf der Welt. Am Muttertag vor wenigen Tagen teilte sie noch rührende Ausschnitte aus ihrem Leben als stolze Mutter ihrer beiden Kinder. "Für immer dankbar, dass ich eure Mutter sein darf", schwärmte die 26-Jährige zu dem Instagram-Video, unter dem ihre Fans nun um ihren verstorbenen Sohn trauern. Trigg machte Emilie und ihren Mann im Juli 2021 erstmals zu Eltern – seither dokumentierte sie ihr Leben als Mama und Ehefrau in den sozialen Medien tagtäglich.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Mann mit ihrem Sohn, Februar 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, Influencerin

