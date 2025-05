Rafi Rachek klärt auf: Ist er noch mit Sam Dylan zusammen?

Reality-TV-Star Rafi Rachek (35) hat nun auf Gerüchte reagiert, die in den letzten Tagen rund um die Beziehung mit seinem Partner Sam Dylan (34) aufkamen. In einer Instagram-Story beantwortete er die Frage eines neugierigen Fans, der wissen wollte, ob die beiden noch ein Paar sind. "Ja, Sam und ich sind nach wie vor zusammen", stellte Rafi klar und erklärte die momentanen Umstände. Beide seien derzeit beruflich stark eingespannt und daher geografisch oft getrennt. Rafi betonte jedoch: "Macht euch keine Sorgen – an den Gerüchten ist nichts dran."

Aktuell ist Sam aufgrund seiner Tour viel in verschiedenen Städten unterwegs, während auch Rafi viele Verpflichtungen hat und in Projekte eingebunden ist. Das erklärte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer in der Story weiter. Dieses intensive Arbeitspensum bedeutet, dass sie sich momentan weniger sehen und gemeinsame Fotos oder Auftritte in der Öffentlichkeit seltener geworden sind. Diese Phase der räumlichen Trennung sorgt bei manchen Fans offenbar für Spekulationen über die Beziehung der beiden Stars.

Für Rafi und Sam ist diese Situation nicht neu, denn die beiden Reality-Stars haben in ihrer siebenjährigen Beziehung schon manche Herausforderung gemeistert. Zu Ostern hatte Sam auf Instagram noch von ihrem starken Zusammenhalt geschwärmt: "Ich habe nicht nur meinen Osterhasen gefunden, sondern auch den Mann fürs Leben. Wir sind im verflixten siebten Jahr – und ja, es gab dunkle Zeiten, doch jetzt läuft es besser als je zuvor." Trotz zwischenzeitlicher Höhen und Tiefen bleibt für das Paar klar: Ihre Beziehung ist stabil und geprägt von gegenseitigem Vertrauen – auch wenn die Fans derzeit weniger Einblicke in ihr gemeinsames Leben bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige