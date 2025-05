Star-Rapper Werenoi ist im Alter von 31 Jahren verstorben

Große Trauer in der Musikwelt: Der französische Rapper Werenoi ist in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 2025 völlig überraschend gestorben. Der Musiker wurde nur 31 Jahre alt. Die traurige Nachricht wurde von seinem Produzenten Babs auf der Plattform X bestätigt. "Ruhe in Frieden, mein Bruder", schrieb er dort. Erste Gerüchte über Werenois Ableben kursierten bereits vor der Bestätigung. Zuvor war berichtet worden, der Künstler sei schwer erkrankt und im Krankenhaus verstorben.

Details zu den genauen Todesumständen sind bisher nicht bekannt gegeben worden. Offenbar hatte Werenoi wenige Tage vor seinem Tod noch seine Teilnahme an einer Preisverleihung abgesagt. "Schwere Verletzungen" wurden als Grund genannt, wie die Zeitung Le Parisien berichtet. Der überraschende Tod wirft aktuell zahlreiche Fragen auf. Die Musikwelt zeigt sich geschockt über den Verlust des talentierten Rappers, dessen Karriere in den vergangenen Jahren steil nach oben ging.

Werenoi erlebte seinen großen Durchbruch 2022 mit seinem Debütalbum "Telegram" und wurde schnell zu einem der erfolgreichsten Künstler in Frankreich. Dennoch hielt sich der Rapper, der von sich selbst sagte, er verbringe "fast das ganze Leben im Studio", in Interviews gern bedeckt. Sein Privatleben schirmte er strikt ab und erklärte 2024 gegenüber dem Newsportal: "Ich behalte mein Privatleben lieber für mich. Wenn man zu viel redet, sagt man vielleicht Dinge, die man nicht sagen will."

Werenoi im Juli 2024

Werenoi, Rapper

