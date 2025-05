Phil Collins unterstützt Sohn bei Fußballspiel in Österreich

Phil Collins (74) hat kürzlich seinen Sohn Matthew Collins (20) bei einem Fußballspiel in Österreich unterstützt. Matthew tritt für den Verein WSG Tirol an und teilte auf Instagram ein besonderes Foto mit seinem Vater. In seiner grünen und weißen Fußballuniform strahlte Matthew neben Phil, der in legerem Outfit im Publikum saß. Unter das Foto schrieb Matthew: "Große Gewinne heute!" und zeigte sich stolz mit seinem berühmten Vater an seiner Seite.

Matthew wurde 2023 bei WSG Tirol unter Vertrag genommen, zuvor hatte er für die U19 des deutschen Vereins Hannover 96 gespielt. Nachdem er dort nicht weiterverpflichtet wurde, überzeugte er in einem Probetraining in Österreich. Trainer Manuel Ludwiger verriet einst, dass er überrascht war, als er Matthews berühmte Herkunft entdeckte: "Wir googeln die Spieler, die wir für ein Probetraining einladen, und so haben wir erst erfahren, dass Matthew Phil Collins' Sohn ist. Aber seine Verpflichtung war kein PR-Coup, sondern basiert allein auf seiner Spielerqualität." Phil hatte vor einigen Jahren bereits über die sportliche Leidenschaft seines Sohnes gesprochen. "Matt liebt Musik, aber Fußball liebt er noch mehr. Er ist sich sicher, Profi zu werden", erzählte der Musiker.

Auch Matthews Halbschwester, Schauspielerin Lily Collins (36), teilte das Bild von Phil und Matthew begeistert in ihrer Instagram-Story und fügte die Worte "Ich liebe alles daran" sowie ein weißes Herz-Emoji hinzu. Die Schauspielerin ist vor allem bekannt aus der Netflix-Serie Emily in Paris, für die gerade die fünfte Staffel gedreht wird. Matthew und Lily sind zwei von Phils insgesamt fünf Kindern. Joely Collins (52), Phils Adoptivtochter, ist ebenfalls Schauspielerin. Seine Söhne Simon (48) und Nicholas (24) sind dagegen wie er in der Musikbranche gelandet. Kürzlich gab Phil allerdings bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen auch die Freude am Musik machen verloren habe.

Getty Images Phil Collins, Oktober 2018

Getty Images Lily Collins auf der Musical-Premiere von "Der Teufel trägt Prada", London 2024

