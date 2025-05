Krebserkrankung: Politiker wünschen Joe Biden gute Besserung

Seit dem vergangenen Sonntag ist öffentlich bekannt, dass Joe Biden (82) an Krebs leidet. Für die Unterstützer des langjährigen Politikers ist dies eine besorgniserregende Nachricht, doch auch seine einstigen Gegner reagieren mitfühlend. Auf seinem eigenen Social-Media-Netzwerk Truth Social schrieb Donald Trump (78) nur wenige Stunden später: "Melania Trump und ich sind traurig über die jüngste medizinische Diagnose von Joe Biden. Wir sprechen Jill Biden und ihrer Familie unsere besten Wünsche aus und wünschen Joe eine schnelle und erfolgreiche Genesung."

Joe war von 2021 bis 2025 der Präsident der Vereinigten Staaten. Seine damalige Vizepräsidentin drückte nun auf X ihre Bestürzung über seine Krebsdiagnose aus. "Joe ist ein Kämpfer – und ich weiß, dass er sich dieser Herausforderung mit der gleichen Stärke, Unverwüstlichkeit und dem gleichen Optimismus stellen wird, die sein Leben und seine Führungsqualitäten immer geprägt haben. Wir hoffen auf eine vollständige und rasche Genesung", hieß es in ihrem Statement. Auch Michelle (61) und Barack Obama (63) denken in diesen Zeiten an ihren Kollegen. Der 44. US-Präsident schreibt im Netz: "Niemand hat sich mehr für die Entwicklung bahnbrechender Behandlungsmethoden für Krebs in all seinen Formen eingesetzt als Joe, und ich bin sicher, dass er diese Herausforderung mit der ihm eigenen Entschlossenheit und Anmut meistern wird."

Die Sorge um Joe ist groß – nicht zuletzt, da der 82-Jährige in den letzten Monaten seiner Amtszeit als Präsident immer wieder gesundheitlich angeschlagen wirkte. Bei seiner Erkrankung handelt es sich um ein Prostatakarzinom, das einen Gleason Score von neun hat. In einer offiziellen Stellungnahme, die unter anderem NBC News vorliegt, erklärte das Team des Politikers: "Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine wirksame Behandlung ermöglicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump und Joe Biden bei der Amtseinführung des Präsidenten der USA, 20. Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kamala Harris, Joe Biden und Barack Obama, April 2022

Anzeige Anzeige